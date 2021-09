Geld fließt an die Eltern zurück

Limbach. Ein Tagesordnungspunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Limbach war der Erlass von Kitabeiträgen und von Gebühren für die verlässliche Grundschule.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Keine Betreuung wegen Corona

Infolge der Coronapandemie mussten im Frühjahr die Kindergärten auf dem Gemeindegebiet und die Betreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule geschlossen bleiben, berichtete die Verwaltung.

Die Gemeinde habe nun vom Land Baden-Württemberg einen Pauschalbetrag als Kostenrückerstattung für den Ausfall überwiesen bekommen.

Dieses Geld soll an die Eltern weitergegeben werden. Der Gemeinderat beschloss, den Zuschuss des Landes an die katholische Verrechnungsstelle weiterzureichen. Diese werde dann die Kindergartenbeiträge für die tatsächliche Zeit des Betreuungsausfalls an die Eltern zurückerstatten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die gezahlten Gebühren der verlässlichen Grundschule werden den Eltern von der Gemeinde für die Zeit der nicht möglichen Betreuung zurückerstattet.