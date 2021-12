Laudenberg. Der Vorstand des FV Laudenberg freut sich, dass sich so viele Freunde des Vereins an der Spendenaktion zur Anschaffung eines neuen Mähsystems für die heimischen Rasenplätze beteiligt haben. So wurde ein beeindruckender Gesamtbetrag von 11 445 Euro erzielt. Bild: FV Laudenberg

