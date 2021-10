Förderverein hat eine neue Führung

Heidersbach. Seit nunmehr vier Jahren besteht der Förderverein der FG „Hederschboch Dick Do“, und er hat sich in dieser Zeit überaus bewährt. Unter seinem Dach finden unter anderem die Kinder- sowie die Weibersitzung der Heidersbacher Narren statt, die wesentliche Faktoren des örtlichen Fastnachtstreibens sind. Doch auch der Förderverein hatte in den vergangenen beiden Jahren unter der Corona-Pandemie zu leiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von zwei ereignisreichen Jahr sprach dann auch Vorstand Dr. Frank Hemberger in seinem Rückblick und listete dabei die Veranstaltungen des jungen Vereins auf. In der Kampagne 2019/20 waren dies die Bewirtung beim Martinsumzug, die Kinderfastnacht und die Weibersitzung am Schmutzigen Donnerstag. Alle konnten unter entsprechender personeller Unterstützung durch die Mitglieder des Hauptvereines komplikationsfrei gemeistert werden.

Er dankte namentlich dem Team der Weiberfaschenacht, hier vor allem Nadine Scheuermann-Lipski und Jasmin Swoboda darüber hinaus Susanne Knapp und Carina Schleier für die Organisation der Kinderfaschenacht.

Umbruch im Team

Bei der Kinder- und Weibersitzung gab es einen Umbruch im Team der Verantwortlichkeiten, der erfolgreich gemeistert wurde. In der Kampagne 2021/21 wurde coronabedingt nur eine kleine Kinderfastnachtsralley sowie ein närrischer Videoclip am Schmutzigen Donnerstag angeboten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für das Team der Weiberfastnacht berichtete Nadine Scheuermann-Lipski über Sitzungsdebüt unter dem Motto: „Die wilden 80er“. Die Programmpunkte wussten allesamt zu überzeugen und die Stimmung war wie immer fantastisch. Bei der Kindersitzung übernahmen Raphael Knapp und Collin Lipski souverän das Amt der Nachwuchspräsidenten.

Dass sich die Arbeit und das Engagement auch in finanzieller Hinsicht gelohnt haben beleuchtete Kassenwartin Yvonne Hemberger in ihrem Bericht. Der Verein steht demnach nach wie vor auf gesunden Beinen. Dies bescheinigten auch die Kassenprüfer Janina Herkert und Volker Noe. Die turnusmäßig durchgeführten Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Norbert Grimm, Schriftführerin Annika Schell und Kassenprüfer Janina Herkert und Matthias Eichhorn. von