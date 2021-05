Fischsterben nach Störfall auf Kläranlage

Limbach. Beim Einsatz einer mobilen Schlammentwässerung hat es auf der Kläranlage Limbach einen Störfall gegeben, teilte die Gemeinde gestern Nachmittag mit. In Folge dessen sei verunreinigtes Wasser in den Elzbach gelaufen und es kam zu einem Fischsterben. Die Gemeinde rät daher vorerst von einer Nutzung des Bachwassers ab. Wie es in der Mitteilung heißt, gelangte – vermutlich durch einen Pumpendefekt – die zur Schlammentwässerung eingesetzte und notwendige Substanz in die Becken der Kläranlage Limbach.

AdUnit urban-intext1

Mit Abwasser vermischt

Dort vermischte sich die Substanz mit dem Abwasser, gelangte dadurch zum Ablauf der Kläranlage in die Lautzenklinge und von dort wiederum in den Elzbach. Der Einlauf ist rund 200 Meter oberhalb der Heidersbacher Mühle.

Der Vorfall wurde dem Landratsamt und der Polizei gemeldet. Maßnahmen zur schnellen Rückkehr zum Normalbetrieb der Limbacher Kläranlage wurden in enger Abstimmung mit den Fachbehörden umgehend in Gang gesetzt. Leider kam es neben den Schäden auf der Kläranlage durch den Zufluss in die Gewässer zu dem Fischsterben, so die Mitteilung. Die Fischpächter und die unterliegenden Kommunen wurden durch die Gemeinde Limbach verständigt. Gegen die verursachende Firma wurden inzwischen entsprechende Schritte eingeleitet.