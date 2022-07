Feierlicher Abschied an der Schule am Schlossplatz

Limbach. 19 Schüler der neunten Klassen und 23 Schüler der Klasse 10 feierten ihren Schulabschluss an der Schule am Schlossplatz in der Sporthalle Limbach. Den besten Hauptschulabschluss der Jahrgangsstufe 9 absolvierte Melek Helvacioglu mit einem Durchschnitt von 2,2. Den besten Realschulabschluss erreichten Simon Häffner und Marlon Hansal mit einem Notendurchschnitt von 1,8. Ein Lob erhielten außerdem Anna-Maria Albert (2,0) und Selina Kochendörfer (2,0). Nach zwei Jahren in kleinerem Rahmen war es dieses Jahr wieder allen Angehörigen und Freunden der Abschlussschüler möglich, diesen besonderen Moment im Leben der Jugendlichen zu erleben und gemeinsam einen kurzweiligen Abend zu verbringen. Dies war nicht zuletzt auch der Moderation zu verdanken, die die beiden Zehntklässler Simon Häffner und Marlon Hansal, der auch als Schülersprecher verabschiedet wurde, übernommen hatten. Nach der feierlichen Übergabe der Abschlusszeugnisse durch Rektorin Meixner klang der Abend musikalisch aus.

Klasse 9a: Dominik Adolf (Laudenberg), Timo Becker (Lohrbach), Elia Robert Foli (Limbach) , Nico Gramlich (Heidersbach), Nandi-Kailash Horvat (Fahrenbach), Noah Roos (Robern), Melek Helvacioglu (Rittersbach).

Klasse 9b: Eric Deisling (Neckarburken), Semih Hadzic ( Mudau), Mika Höck (Dallau), Florim Megdi (Dallau), Yusuf Uncu (Waldkatzenbach), Aimie Fay Balles (Schloßau), Eirini Fachiridou (Mosbach), Leonie Hofmann (Steinbach), Mandy Kronmüller (Dallau), Bianca Lincke (Limbach), Leonie Roos (Auerbach), Yvonne Schäfer (Oberdielbach).

Klasse 10: Jan Boucher (Langenelz), Dylan Connell (Robern), Marlon Diemer (Schollbrunn), Simon Häffner (Heidersbach), Leon Hafner (Oberdielbach), Marlon Hansal (Trienz), Danny Martinek (Krumbach), Fabian Münch (Sattelbach), Alexandros Tassidis (Neckarburken), Bastian Throm (Mudau), Anna-Maria Albert (Langenelz), Natasha Baumann (Limbach), Leila Hoti (Muckental), Mia Jakob (Scheringen), Selina Kochendörfer (Limbach), Emily Motzer (Limbach), Anna-Lena Nuß (Trienz), Michelle Schmitt (Neckarburken), Edona Shenaraj (Limbach), Ilenia Sperling (Neckarburken), Alina Trunk (Schloßau), Madlen Walz (Weisbach) und Kathrin Wiedorfer (Limbach).