Erste PV-Freiflächenanlage auf den Weg gebracht

Limbach. Zur November-Sitzung des Limbacher Gemeinderats konnte Bürgermeister Thorsten Weber auch viele Zuhörer willkommen heißen. Die mit 14 Punkten erneut sehr umfangreiche Tagesordnung wurde in gut 90 Minuten zügig abgearbeitet.

Nach der Bürgerfragestunde und den Bekanntgaben stand mit der insgesamt fünf Beschlüsse umfassenden PV-Freiflächenanlage „Stöcklesgewann“ in Balsbach der umfangreichste Tagesordnungspunkt gleich zu Beginn an.

Limbacher Gemeinderat in Kürze Nach Dankesworten an sein Team informierte der Bürgermeister über Vermessungsarbeiten in Wagenschwend. Aufgrund der Erneuerung der Strümpfelbrunner Straße inclusive der Gehwege wurden die Vermessungsingenieure Schwing & Dr. Neureither GbR von der Gemeinde Limbach beauftragt, die im Zuge der Baumaßnahme herausgefallenen Grenzzeichen wiederherzustellen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich im Zeitraum vom 29. November bis zum 7. Dezember stattfinden.

„Dies ist für unsere Gemeinde eine absolute Premiere, denn eine PV-Freiflächenanlage gibt es bisher auf unserer Gemarkung noch nicht“, führte der Bürgermeister in diesen Punkt ein. Er erinnerte an den im Mai verabschiedeten Kriterienkatalog, nach dem die Anlage zunächst geprüft wurde. Die harten Kriterien sind allesamt erfüllt, und bei den weichen Kriterien wurde die vorgegeben Mindestpunktzahl erreicht. Das sah auch der Gemeinderat so und beschloss dies genauso einstimmig, wie den dann folgenden Aufstellungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Im dritten Schritt wurde dann einvernehmlich das Einverständnis zu einem Durchführungsvertrag zwischen der Gemeinde und dem Investor erteilt. In diesem wird von der Kostentragung des Verfahrens über Wegenutzungen oder Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bis hin zum Rückbau der Anlagen alles geregelt.

Anschließend stellte Marius Bergmann von Büro IFK aus Mosbach das Plankonzept, das nun in eine erste Beteiligungsrunde geht, im Detail vor. Insgesamt sollen 6400 Solarmodule verbaut werden. Der Gemeinderat brachte nach Rückfragen zur Höhe der Module und zur Bewirtschaftung der Flächen einstimmig das Plankonzept auf den Weg.

Fünfter und letzter Beschluss war dann die Empfehlung der Einleitung einer Flächennutzungsplanfortschreibung, die der Gemeinsame Ausschuss auf Ebene der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Fahrenbach behandeln und beschließen muss.

Bausachen

„Wir kommen bei der Entwicklung potenzieller Bauflächen in vielen Ortsteilen aktuell, gerade mit Blick auf den Grunderwerb, nicht mehr weiter. Andererseits haben wir weiter einheimische Bauwillige, denen wir eine Möglichkeit eröffnen wollen, auch wenn diese Möglichkeit durch einzelne Bebauungsplanverfahren sehr aufwendig ist“, leitete Thorsten Weber zu den drei folgenden Tagesordnungspunkten über, und bedauerte, dass es hier keine einfacheren Lösungen gibt.

Um zumindest etwas Vereinfachung in die Verfahren zu bekommen, beschloss der Gemeinderat für vier Einfamilienhäuser die Aufstellung von drei Bebauungsplänen in Heidersbach, Laudenberg und Limbach. Für den barrierefreien Um- und Erweiterungsbau des Rathauses fiel der bauliche Startschuss mit der Vergabe der Abbrucharbeiten.

„Der Auftakt für den barrierefreien Rathausum- und Erweiterungsbau ist kein schlechter, auch wenn das Abruchgewerk, das neben Arbeiten im Bestandsrathaus insbesondere den Bauhofanbau betrifft, von der Summe eher eines der kleineren Gewerke ist“, zeigte sich der Bürgermeister über die hohe Beteiligung an der rein digitalen, europaweiten Ausschreibung und insbesondere über das Ergebnis erfreut.

Das sah auch der Gemeinderat so, der bei 15 Angeboten mit sehr großen Preisdifferenzen den Auftrag an die Firma Reutlingen Abbruch GmbH zum Angebotspreis von 98 169 Euro vergab. Voraussetzung für den Abbruch des alten Bauhofstandorts ist die Inbetriebnahme des neuen Standorts im Bereich „Tiefe Wiesen“. Die Arbeiten sind in vollem Gange und auch hier werden die neuen Räumlichkeiten sukzessive in Betrieb genommen. Einvernehmlich erfolgte die Vergabe der Ingenieurleistungen der Leistungsphase 8 zum Preis von rund 67 000 Euro an das Ingenieurbüro Camarera.