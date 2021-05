Erschließung für Limbacher Gewerbegebiet vergeben

In der Sitzung des Gemeinderats in der Limbacher Sporthalle stellte Marius Bergmann vom Ingenieurbüro IFK aus Mosbach die eingegangenen Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung zur Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Gottesäcker Nord“ in Limbach vor. Mit diesem Plan werden zwei gewerbliche Bauplätze geschaffen. Einer davon ist für die Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung gedacht.

