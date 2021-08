Engpässe bei den Plätzen für die unter Dreijährigen zeichnen sich ab

Limbach. Kindergartenangelegenheiten waren ein Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung in Limbach- Konkret ging es um die Kindergartenbedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2021/2022, die Betriebskostenabrechnung der katholischen Kindergärten für das Kindergartenjahr 2020 sowie die Festlegung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022, vorgestellt von Hauptamtsleiter Alexander Winter. Björn Mittmesser von der Verrechnungsstelle in Obrigheim, der die Geschäftsführung für die drei kirchlichen Kindergärten Gemarkung innehat, stand für Fragen zur Verfügung.

Das letzte Jahr mit zweimaligem Lockdown, Notbetreuung und eingeschränktem Regelbetrieb stellte alle vor eine große Herausforderung, weshalb sich Bürgermeister Thorsten Weber zunächst beim Kindergartenpersonal und den anwesenden drei Kindergartenleiterinnenbedankte.

Erste Planungen liegen vor

Gemeinderat in Kürze Eine Anpassung der gemeindlichen Polizeiverordnung aufgrund des geänderten Polizeigesetzes des Landes wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Zehn Bauvorhaben vorgestellt von Bauamtsleiter Georg Farrenkopf, darunter auch ein bedeutendes gewerbliches Vorhaben in Heidersbach, und die erforderlichen Befreiungen wurden ebenfalls beschlossen. „Spenden nehmen wir immer gerne und sie sind bei uns immer besonders gut angelegtes Geld“, so der Bürgermeister. Die Spenden des Lions Clubs Madonnenland für die Jugendfeuerwehr und den letzten, in einem Ortsteil fehlenden Defibrillator für den Ortsteil Krumbach wurden vom Gemeinderat gern angenommen. Weiter bedankte sich der Bürgermeister beim Landkreis und dem zuständigen Ausschuss für die bewilligte Zuweisung von 15 600 Euro für das neue Feuerwehrfahrzeug der Abteilungswehr in Balsbach (TSF-W).

Betont wurde, dass die Aufstellung eines Kindergartenbedarfsplanes ist eine Pflichtaufgabe der Kommunen sei. Gerade im Bereich der unter Dreijährigen müsse die Gemeinde weitere Plätze schaffen. Erste Planungen dazu gibt es. Doch auch im Ü3-Bereich deuten sich Engpässe an. Der vorgelegte Bedarfsplan wurde einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

Mit Beschluss vom 25. Januar hat der Gemeinderat die Betreuungsverträge angepasst und eine Erhöhung der Defizitbeteiligung der Gemeinde, beginnend ab 2021, beschlossen.

Die Gesamtsumme der kommunalen Mittel für das Kindergartenjahr 2020 betrug 664 762 Euro. Umgerechnet auf das einzelne betreute Kind gab die Gemeinde somit rund 3500 Euro aus kommunalen Mitteln dazu.

Im Rahmen der Festlegung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurde eine Erhöhung der Beiträge um 2,9 Prozent für die Über Dreijährigen und eine Anhebung der Elternbeiträge um 30 Euro im Bereich der unter Dreijährigen beschlossen.

„Nicht in der Champions League“

Die Zahlen orientieren sich an der Empfehlung des Gemeindetags, des Städtetags sowie der Kirchen. Der Empfehlung wurde unter anderem gefolgt, um die höheren Betriebs- und Investitionskosten zu stemmen, so Weber, die sich aus der baulichen Weiterentwicklung der Einrichtungen ergeben. „Wir sind uns dabei weiter ausdrücklich bewusst, dass wir uns mit unseren Beiträgen nicht in der Champions-League befinden“, stellte der Bürgermeister mit Bedauern fest.

Lüftungsgeräte waren Thema

Zum Abschluss des öffentlichen Teils der Sitzung informierte Thorsten Weber über das Thema „Lüftungsgeräte“. In der Schule am Schlossplatz sei das kein Thema, da es über die neue Lüftungsanlage eine Frischluftzufuhr gebe.

In der Grundschule in Laudenberg sei in den Schulräumen eine Lüftung über die Fenster möglich. Regelmäßiges Stoßlüften sei die effektivste Form der Luftreinigung, so Thorsten Weber, da seien die Experten einig. Ob und inwieweit man darüber hinaus mobile Lüftungsgeräte benötigt, werde gerade geprüft. Zwar seien dafür Millionenbeträge angekündigt, aber bis dato gebe es noch nicht einmal einen Entwurf der Förderrichtlinien. „Wir prüfen aktuell einen ganz anderen Ansatz. Falls es mit finanziell vertretbarem Aufwand lösbar ist, wäre mir eine feste Lüftungsanlage deutlich lieber als mobile Geräte, die dann wegen der Zugluft oder wegen der Geräuschentwicklung nur teilweise nicht mehr betrieben werden,“ so Thorsten Weber.

Ebenfalls teilte er mit, dass das Angebot der Verlässlichen Grundschule im kommenden Schuljahr von 17 Kindern in Anspruch genommen wird.

Weber wies abschließend darauf hin, dass vom bis zum 15. August eine ganze Reihe von Kulturveranstaltungen auf einer Festwiese in der Limbacher Industriestraße unter dem Namen „Odenwald Open Air“ (www.odenwald-openair.de) stattfinden werden.

Das bunte Programm, das von Rockbands über Top- DJs bis hin zu Comedy reicht, wird von einem Feuerwerk abgerundet.