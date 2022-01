Limbach. Die Schule am Schlossplatz (GMS) wurde offiziell Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Nicht als Auszeichnung für vergangene Leistungen, sondern als Verpflichtung für die tägliche Arbeit ist die Aufnahme in Deutschlands größtes Schulnetzwerk zu sehen, mahnte Andreas Haiß von der Landeskoordination Baden-Württemberg, als er feierlich die Urkunde an Frau Rektorin Martina Meixner überreichte.

Genau dies hat sich die Schule am Schlossplatz (GMS) in Limbach vorgenommen: In der täglichen Arbeit und durch besondere Aktionen will die Gemeinschaftsschule das Ziel einer diskriminierungsfreien Schulgemeinschaft realisieren und sich klar gegen jede Ideologie der Ungleichwertigkeit stellen.

„Wir sind nicht alle gleich – aber immer gleich viel wert.“ sagte der Pate der Schule, Jan Josef Liefers, in einer Videobotschaft. Coronabedingt fiel die Einweihung kleiner aus, die Schule möchte die eigentliche Feier im Sommer nachholen, sobald es die Situation zulässt.

Auch der Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers möchte dann die Schule persönlich besuchen und die Fortschritte und das Engagement der Schüler mit eigenen Augen sehen.

Gemeinsam mit dem Bürgermeister Limbachs, Thorsten Weber, der Rektorin Martina Meixner, Schülersprecher Marlon Hansal und den Lehrkräften David Connell und Ole Schoenmakers brachte Andreas Haiß als offizieller Höhepunkt der Einweihung das Schild des Netzwerks am Haupteingang der Schule an. Ein Versprechen für die Zukunft - das ist es, was die Gemeinschaftsschule ihren Schülern an diesem Tag gegeben hat: Eine Schulgemeinschaft ohne Diskriminierung, mit Courage und in der familiären und respektvollen Atmosphäre, die die Schule bereits seit langem auszeichnet.