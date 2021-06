Ehrenamtliches Engagement gewürdigt

Limbach. Strahlende Gesichter im Hof des neuen Feuerwehrgerätehauses in Limbach. Die Laune der Mitglieder von Feuerwehr und Jugendfeuerwehr, von der DRK Bereitschaft und Mitarbeitern der Katholischen Öffentlichen Bücherei in Limbach passte zum sonnigen Wetter und dem erfreulichen Anlass. Der Lions Club Madonnenland war mit einigen Mitgliedern vorbei gekommen um in Limbach Spenden im Gesamtwert von 5000 Euro zu verteilen. „Diese drei Institutionen die ehrenamtliches Engagement und Einsatz für den Nächsten vorleben, haben es sich auch redlich verdient“, freute sich Andreas Bopp, der als einer der „Lokalmatadoren“ im Lions Club Madonnenland die Verteilung übernahm.

Bopp würdigte die wichtige Arbeit der DRK-Bereitschaft und der Jugendfeuerwehr, wo aktuell 23 Kinder und Jugendliche aus der Gesamtgemeinde an die Arbeit in den „großen Wehren herangeführt werden“. Beide Gruppen freuen sich über 1500 Euro, die das ein oder andere geplante Projekt ermöglichen.

Eine wichtige Institution im Ort ist zudem die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB), deren Arbeit man nicht hoch genug anrechnen könne.

Schon im letzten Jahr plante man bei den „Löwen“ die KÖB Limbach mit einer Spende zu bedenken. Corona sorgte aber auch da für eine Verzögerung, doch nach dem Motto „besser spät als nie“ übergab der Limbacher Gärtnermeister im Auftrag seiner Kollegen gleich 2000 Euro an die Verantwortlichen der Bücherei .

Über so viel Geld für wichtige Institutionen in seiner Gemeinde freute sich Bürgermeister Thorsten Weber. Er dankte Andreas Bopp für die passenden Worte und den Mitgliedern des Lions Club Madonnenland für die Entscheidung die Spendenmittel in Limbach zu verteilen.

„Das ist sicher gut angelegtes Geld, das den ,Machern’ in allen drei Bereichen zeigt, dass ihre Arbeit zum Wohle Anderer anerkannt wird. Und neue Motivation zum Weitermachen und dem Entwickeln von neuen Ideen trotz der Einschränkungen in der Coronazeit, bringt so eine großzügige Spende allemal“, so Thorsten Weber.

