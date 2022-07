Die Riehls feiern frohes Wiedersehen

Heidersbach. Nach einer fünfjährigen Zwangspause trafen sich die Mitglieder der Heidersbacher Großfamilie Riehl in der Mühle zum turnusmäßigen Familientreffen. Insgesamt kamen 63 Personen aus dem süddeutschen Raum zu dem frohen Wiedersehen zusammen. Sie hatten sich einiges zu erzählen, da in den letzten fünf Jahren viel passiert ist. Manche sind gegangen und viele Kinder sind hinzugekommen. Der jüngste Teilnehmer war acht Monate alt, der älteste 87. Die weiteste Anfahrt war aus München, andere Gäste kamen aus Worms, dem Raum Heidelberg und dem Neckar-Odenwald-Kreis. Der Stammbaum lässt sich bis ins Jahr 1873 zurückverfolgen. Da wurde Karl Riehl geboren, der zusammen mit seiner Ehefrau Anna zwölf Kinder hatte. Das Treffen wurde von Ute Riehl und Achim und Udo Rhein vorbereitet und organisiert. Die nächste Zusammenkunft ist in drei Jahren wieder in Heidersbach geplant.

Bild: Familie