Die Herzen der Menschen berührt

Heidelberg/Limbach. Im Alter von 94 Jahren starb in Heidelberg der aus Limbach stammende Pfarrer Ludwig Bopp. Gut 60 Jahre lang hat er in der Heidelberger Weststadtpfarrei St. Bonifatius segensreich gewirkt. Wer an dem Trauergottesdienst in der Bonifatiuskirche und an der Beisetzung im Bergfriedhof teilnahm, spürte die überwältigende Anteilnahme der Bevölkerung am Tod des beliebten Seelsorgers.

Der rote Faden, der sich durch alle Nachrufe zog, war die tiefe Menschlichkeit von Ludwig Bopp: herzlich, einfühlsam, voller Wärme, Güte und Humor. Sein Primizspruch gab für dieses Priesterleben den Weg vor: „Wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Mitarbeiter eurer Freude.“ Die Glaubensverkündigung sollte die Menschen ermutigen, ihnen Freude bringen.

Ihm ging es vor allem um tätige Nächstenliebe, um Hilfe für Arme, Schwache, Kranke und Notleidende, denen er sich besonders nahe fühlte. Viele Menschen durften seine Hilfe erfahren, in Familien, in Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen. Auch jene, die dem Glauben und der Kirche fernstanden, lagen ihm am Herzen. Über Konfessionsgrenzen hinweg setzte er Zeichen. Er war ein entschiedener Anhänger der Ökumene. Mit gleichgesinnten evangelischen Geistlichen traute er Brautpaare und feierte ökumenische Gottesdienste, darunter auch einen Rundfunkgottesdienst, den der SWR ausstrahlte.

Geboren wurde Ludwig Bopp am 24. August 1926 in Limbach als drittes von sechs Kindern. Nach dem Willen der Eltern sollte er eine höhere Schule besuchen. Deshalb wurde er im Alter von zehn Jahren auf ein Internat in Rastatt geschickt. Begeistert war der junge Ludwig davon nicht, denn er litt unter großem Heimweh, wie er in späterer Zeit oft erzählte. Im Jahr 1943 wurde seine gymnasiale Ausbildung jäh unterbrochen; er wurde zur Wehrmacht eingezogen. Die Schrecken des Krieges erlebte er in den Bombennächten in Mannheim, wo er als Flakhelfer eingesetzt war. , und im Stellungskrieg in der Eifel. Im November 1944 geriet er in amerikanische Kriegsgefangenschaft, aus der er im Februar 1946 entlassen wurde.

Danach konnte er seine gymnasiale Ausbildung in Eberbach fortsetzen und 1947 mit dem Abitur abschließen. In Freiburg und München studierte er von 1947 bis 1952 Theologie und wurde 1952 zum Priester geweiht. Anschließend war er Kaplan in Wertheim, Mühlhausen im Kraichgau, Mannheim-Neckarau und Karlsruhe. 1960 kam er als Pfarrer in die Bonifatiuspfarrei nach Heidelberg, das von da an zu seinem Lebensmittelpunkt wurde. Fast 40 Jahre lang war Ludwig Bopp „die Seele“ der Weststadtpfarrei.

Mit seiner Odenwälder Heimat, vor allem mit seinem Heimatort Limbach, blieb Ludwig Bopp immer eng verbunden. Als junger Theologiestudent gehörte er zu denen, die nach dem Krieg die Akademische Ferienverbindung Silvodinia (AFV) wieder zum Leben erweckten, und er hielt dieser Verbindung der Odenwälder Studenten ein Leben lang die Treue. An den Veranstaltungen, vor allem an den Herbsttreffen im Stammlokal „Engel“ in Balsbach, nahm er regelmäßig teil.

