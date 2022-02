Heidersbach. Wie alle Fastnachter landauf und landab müssen auch die Fastnachter der FG „Hederschboch Dick Do“ in diesem Jahr wieder eine Zwangspause einlegen. Coronabedingt können keine größeren Veranstaltungen durchgeführt werden. Doch ganz ohne Faschenacht geht es dann halt doch nicht. Daher haben sich die Aktiven der FG wieder einiges einfallen lassen, um ihre Leidenschaft zur Faschenacht mit der Bevölkerung zu teilen. Unter dem Motto „Dick Do im Herzen“ startet am Schmutzigen Donnerstag, 24. Februar, auf den Online-Kanälen der FG unter der Internetadresse: www.dick-do.de die „Woche der Faschenacht“. Ab dann werden täglich kurze Videos über die Aktivitäten der Fastnachter in der Corona-Zeit eingestellt. Es gibt Ausschnitte der aktuellen Tänze der Dick Do-Garden zu bewundern, das Team der Weiberfaschenacht wird sich präsentieren, die Dick Do-Sänger sind zu hören und auch das Prinzenpaar Theresa und Sebastian wird sich zu Wort melden. Darüber hinaus bietet das Team der Weibersitzung interessierten Frauen am Fastnachtssamstag, 26. Februar, in der Zeit von 13 Uhr bis 17 Uhr im „Hällele“ die Möglichkeit die „Upcycling“-Kunstwerke der Prominenz zu bewerten. Hierzu waren die einzig geduldeten Männer der Weibersitzung (Bürgermeister, Ortsvorsteher, Pfarrer) aufgefordert, aus coronabedingten Hamsterkäufen wie Klopapier, Mund- und Nasenbedeckungen, Sprudelflaschen, Desinfektionsmitteln und Nudeln kreative Kunstwerke zu fertigen. Am Fastnachtssonntag ist ab 13.01 Uhr die Jury der Kinderfastnacht im Ort unterwegs, um alle Kinder zu besuchen, die ihre Häuser und Fenster fastnachtlich dekoriert haben. von

