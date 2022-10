Der Kirchenchor „Cäcilia“ Heidersbach löst sich auf

Heidersbach. Es ist gerade einmal drei Jahre her, seit der Heidersbacher Kirchenchor „Cäcilia“ sein 90-jähriges Bestehen feierte. Im Rahmen eines großen Festwochenendes, mit Festgottesdiensten, „Gerümpelsingen“ und einem Kabarettabend. Und dann kam Corona und wirbelte die Welt der umtriebigen Sängerschar gehörig durcheinander. Über Monate hinweg konnten keine regelmäßigen Singstunden abgehalten werden, es gab keine gemeinsamen Treffen und der Chorbetrieb kam völlig zum Erliegen. Nach zwei Jahren Pandemie steht man nun vor der traurigen Aufgabe, den Chor aufzulösen.

Andere Situation

In den vielen Jahrzehnten seit der Gründung gab es immer wieder Phasen, in denen der Fortbestand des Kirchenchores ungewiss war. Doch jedes Mal konnten neue Sängerinnen und Sänger gewonnen werden, mit deren Engagement es schließlich möglich war, weiterzumachen. Doch in diesem Jahr ist die Situation eine andere: Viele Vereine und Organisationen beklagen derzeit einen fatalen Rückgang von Mitgliedern. Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, ist mit der Pandemie in erschreckendem Ausmaß zurückgegangen.

Viele Menschen, die vor Corona aktiv in Vereinen oder in der Dorfgemeinschaft engagiert waren, scheinen die neu entdeckte vermeintliche Freiheit nicht aufgeben zu wollen, indem sie sich erneut an einen Verein binden.

Entwicklung vorhersehbar

„Den Grund für die aktuelle Situation unseres Chores allein auf Corona zu schieben, wäre jedoch nicht ehrlich. Schon in den Jahren zuvor hatte sich eine Entwicklung abgezeichnet, die sich durch die Pandemie noch beschleunigt hat. Stark vereinfacht könnte man es so zusammenfassen: Wir werden immer weniger und älter“, fasst der Vorstand die Situation zusammen.

Die Gründe, weshalb es schier unmöglich war, neue Mitglieder zu gewinnen, lassen sich hingegen nicht so einfach zusammenfassen und sind vielschichtiger: Von „Ich kann nicht singen“ über „Ich habe keine Zeit“ bis „Ich habe mit der Kirche nichts am Hut“ haben sich die Verantwortlichen in all den Jahren viele Absagen eingefangen. Man macht niemandem, der nicht zum Chor kommen wollte, Vorwürfe, denn jeder einzelne hatte dafür seine Gründe. Aber alle diese Gründe münden jetzt letztendlich in der Auflösung des Kirchenchores.

„Die Entscheidung, den Kirchenchor aufzulösen, haben wir uns nicht leicht gemacht. Wir haben in der Vorstandschaft und in der Chorgemeinschaft intensiv um Lösungen gerungen. Aber schließlich mussten wir uns den Tatsachen stellen: Wir sind nicht mehr auftrittsfähig und können deshalb unserem Auftrag, der Gestaltung von Gottesdiensten, nicht mehr nachkommen“, erklären die Vorsitzende Susanne Knapp und Chorleiter Stefan Müller unisono.

Über 90 Jahre lang war der Kirchenchor fester Bestandteil in den Gottesdiensten, hat die Liturgien mitgestaltet, sowohl bei freudigen als auch bei traurigen Anlässen. Man hat sich als Teil der Heidersbacher Dorfgemeinschaft auch bei weltlichen Anlässen immer wieder eingebracht, und hat sehr gerne den Kontakt zu befreundeten Chören durch gemeinsame Projekte und Liederabende gepflegt. Die Chorgemeinschaft war ein „geselliger Haufen“, man hat gemeinsame Ausflüge unternommen und Feste gefeiert. Das alles aufzugeben, fällt den Chormitgliedern unheimlich schwer.

„Sing-Stunden“ geplant

Und wie geht es jetzt weiter? Auch wenn man nicht mehr auftreten kann, will man sich dennoch hin und wieder in regelmäßigen Abständen zu einfachen „Sing-Stunden“ treffen, um weiterhin Gemeinschaft und Geselligkeit zu pflegen. Für die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten soll künftig die Schola „Capella Wendelini“ reaktiviert werden, die während der Coronazeit bereits in etlichen Gottesdiensten mitgewirkt hat. von