Defibrillator am Dorfgemeinschaftshaus

Krumbach. Am Dorfgemeinschaftshaus in Krumbach wurde ein neuer Notfall-Defibrillator installiert. „Im Breitbandausbau spricht man bei unerschlossenen Bereichen gerne von sogenannten weißen Flecken. Genau einen solchen weißen Fleck schließen wir heute mit diesem Defibrillator mit Blick auf die flächige Versorgung in unserer Gemeinde.

Denn Krumbach war bislang noch der einzige unserer sieben Ortsteile, der keinen Defibrillator im Ort hatte“, so Bürgermeister Thorsten Weber bei der Übergabe.

Gestiftet wurden die Kosten für die Anschaffung und Montage, immerhin rund 3000 Euro, durch den Lions Club Madonnenland im Rahmen des Projekts „Kampf dem Herztod“.

Nur wenig Zeit zum Helfen

Präsident Jürgen Schell sowie die Mitglieder Oliver Caruso und Andreas Bopp überreichten den neuen Lebensretter an den Bürgermeister und an Krumbachs Ortsvorsteher Michael Müller. „Wenn ein plötzlicher Herz-Kreislauf-Stillstand eintritt, bleibt in der Regel nur wenig Zeit zum Helfen. Dann zählt jede Sekunde. Und dann ist es wichtig, wenn man auf die richtigen Mittel bei der Ersten Hilfe zurückgreifen kann, die oft lebensrettend sind“, führten die Vertreter des Lions Club unisono aus.

„Wie wichtig und wertvoll so ein Gerät ist, konnte man gerade live bei den Ereignissen im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft sehen.“

Zentraler Standort

Das Dorfgemeinschaftshaus wurde gezielt als Standort ausgewählt, da es ein zentral gelegener und bekannter Ort in Krumbach ist. „Eine erste Einführung in die Handhabung des Gerätes ist bereits erfolgt“, meldete Ortsvorsteher Michael Müller. Mittlerweile sind nun insgesamt zehn Defibrillatoren in den sieben Ortsteilen der Gemeinde Limbach vorhanden. Sie garantieren eine schnelle Reaktion im Notfall. Weitere Übungskurse sind, wenn sie stattfinden dürfen, angedacht.

„Die Gemeinde Limbach dankt dem Lions Club Madonnenland für diese Spende im Namen der Bürger und insbesondere im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger hier in Krumbach“, so Thorsten Weber und ergänzte: „Abschließend verbinde ich die Hoffnung, dass das Gerät nie in einem Ernstfall eingesetzt werden muss. Sollte dieser aber wirklich einmal eintreten, kann ab sofort und dank der Spende schnell sehr wirksame und lebensrettende Hilfe geleistet werden.“

