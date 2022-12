„Das war ein wunderbarer Schulhofzauber“

Laudenberg. Am dritten Adventssonntag war es endlich soweit – und alle, die dem ersten Schulhofzauber der Laudenberger Grundschule entgegengefiebert haben, wurden für ihr Warten belohnt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon seit Wochen wurde eifrig gebastelt und geprobt. Viele Eltern waren fleißig dabei, Plätzchen zu backen, Waffelteig zu rühren und den Teig für das Stockbrot zu kneten.

Bei kaltem, aber freundlichem Wetter versammelten sich die Schülerinnen und Schüler der Grundschule, die Lehrer, viele Eltern, Tanten, Onkels, Opas und Omas, um auf dem Schulhof gemeinsam diesen Weihnachtsmarkt der besonderen Art zu genießen.

Mehr zum Thema Weihnachtsmarkt am Wochenende Adventliche Romantik in Mudau Mehr erfahren Adventskonzert des Gesangvereina „Eintracht“ Leistung mit reichlich Beifall belohnt Mehr erfahren

Schulleiter Thorsten Schwab war es vorbehalten, die große Besucherschar willkommen zu heißen und mit einem Gedicht zum Programm überzuleiten. Unter der Leitung von Sarah Abassi stimmten die Rhythmikkinder der 4. Klasse mit ihrem Lied „Zusammen“ (Fantastischen Vier) auf das Programm ein. Danach kamen die Rhythmikkinder der 3. Klasse und sangen das Stück „Dicke, rote Kerzen“ von Detlev Jöcker. Im Anschluss begeisterten die Rhythmikkinder der 1. Klasse mit ihren Instrumenten und ihrem Stück „Der Weihnachtsmann kommt“ (Werner Beidinger) unter der Leitung von Simone Schäfer die Zuhörer.

Kleines Weihnachtsstück

Plötzlich wurde es unruhig auf dem Schulhof. Von allen Seiten kamen kleine „Demonstranten“, die lauthals riefen: „Wir wollen keine Weihnachten!“, „Wir haben keine Lust!“, „Weihnachten ist nur Stress!“. Doch schnell ließen sich die Weihnachtsmuffel von den Engeln und Weihnachtswichteln überzeugen, dass Weihnachten vielleicht doch sehr schön sein kann. Dieses kleine Weihnachtsstück von Miriam Hartkamp wurde von der Theater- AG unter der Leitung von Susanne Knapp und dem Grundschulchor unter der Leitung von Nadine Volk gestaltet. An das Lied „Weihnachten weltweit“ (Daniela Dicker) schlossen sich die Wünsche der Schüler an alle an mit „Merry, Merry Christmas“ (Lorenz Maierhofer).

Die Rhythmik-Klasse 2 unter der Leitung von Simone Schäfer spielte und sang die beiden Stücke „Weihnachtswünsche“ (Lorenz Maierhofer) und „Advent, Advent ein Lichtlein brennt“ (Christoph Studer). Man konnte deutlich spüren, welche Freude sie daran hatten.

Es ist schon Tradition, dass ein Chor der Gemeinde zum Adventskonzert eingeladen wird. Dieses Jahr erfreute der Balsbacher Gesangverein Liederkranz mit seinem Gesang unter der Leitung des früheren Rektors Manfred Schäfer. Nach den Liedern „Engel auf den Feldern singen“ und „Für alle“, kam es zu einem Novum: Die Rhythmikkinder der 2. Klasse begleiteten mit ihren Instrumenten den Gesangverein bei dem Stück „Zumba, zumba, welch ein Klingen“.

Nach dem offiziellen Programm, hatten die fleißigen Helfer in den verschiedenen „Weihnachtsbuden“ viel zu tun. Egal ob Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln oder Zuckerwatte, Bratwurst oder Stockbrot über dem offenen Feuer.

Vor den Ständen bildeten sich lange Schlangen und der Verkauf der von den Schülern gefertigten Karten und Sterne, Seifen und Geschenktüten war ein voller Erfolg. So waren sich am Ende alle einig: Das war ein wunderbarer Schulhofzauber. von/pm