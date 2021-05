Das Straßenfest fällt erneut aus

Limbach. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation muss das Limbacher Straßenfest in diesem Jahr erneut und ersatzlos ausfallen. Das Festwochenende war am 19. und 20. Juni geplant. Die Verantwortlichen haben in Abstimmung mit allen beteiligten Vereinen, und mit Blick auf die Unsicherheit der Entwicklung der Infektionszahlen entschieden, auch in diesem Jahr auf eine Durchführung zu verzichten. Damit haben alle Aussteller innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes abschließende Klarheit.

Das jährlich stattfindende Straßenfest war weit über die Gemeindegrenze hinweg seit vielen Jahren und Jahrzehnten sehr beliebt. Die jährliche Attraktion im Veranstaltungskalender zog stets viele Besucher aus nah und fern an.

Hoffen auf 2022

Das Limbacher Straßenfest wollte in diesem Jahr eigentlich das 44. Fest aus dem vergangenen Jahr nachholen. Nun hoffen alle Akteure, dass sich die aktuelle Situation in den kommenden Monaten Schritt für Schritt verbessert und die Tradition dann mit einem Straßenfest im kommenden Jahr fortgeführt werden kann.