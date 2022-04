Corona prägte das sportliche Vereinsleben

Heidersbach. Wie viele Vereine im Neckar-Odenwald-Kreis hat auch der VfB Heidersbach nach wie vor mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen, so der Tenor der Mitgliederversammlung. Trotz der vielen Einschränkungen in der Vergangenheit ist man bestrebt den Vereinsbetrieb am Laufen zu halten und allen Widrigkeiten zu trotzen. Weiterhin hoffen die Verantwortlichen auf eine Entspannung der Lage und planen, ihre traditionellen Veranstaltungen in diesem Jahr wieder durchzuführen.

„Wir blicken an dieser Stelle wieder auf ereignisreiche Monate zurück. Auch das vergangene Jahr war von Einschränkungen und Auflagen der Coronapandemie geprägt“, begann Johannes Hemberger seinen Rückblick. Für die Vorstandsarbeit bedeutete dies, ständig auf neue Regelungen seitens der Politik und des Verbandes zu reagieren. Dies teilweise über Nacht, wie beispielsweise beim Hinrundenabschluss, als von Freitag auf Samstag die Regeln für Spieler von 2GPlus geändert wurden auf 2G und so kaum mehr eine Mannschaft für das letzte Hinrundenspiel gestellt werden konnte. „Dass andere Vereine noch freitags unter anderen Regeln spielen konnten, trägt sicher nicht zu einer vergleichbaren, fairen Wertung in der Verbandsrunde bei, aber damit mussten alle Vereine klarkommen“, kritisierte er die damalige Situation. Zusätzlich war es mitunter sehr nervenaufreibend und personalintensiv die Kontrollen am Sportgelände zu organisieren.

Im sportlichen Bereich konnte die Runde 2020/21 wieder nicht beendet werden. Ab Juni war dann wieder Training auf dem Platz möglich und es begann eine sehr turbulente Zeit. Dietmar Manz stellte aus familiären Gründen sein Traineramt zur Verfügung und so stand man zu Beginn der Vorbereitung ohne Trainer da. Sebastian Lindau erklärte sich spontan bereit, das Traineramt interimsweise zu übernehmen. Die zweite Mannschaft spiele aktuell in einer Spielgemeinschaft mit Waldhausen und Laudenberg. Auch hier mache sich der Spielermangel bemerkbar. Aus diesem Grund laufen aktuell Gespräche mit Großeicholzheim/Seckach, um die Spielgemeinschaft der zweiten Mannschaft zu erweitern. Dies bedarf allerdings einer Zustimmung des BFV, deren Ausgang momentan sehr offen sei.

„Unsere jährlichen Veranstaltungen und Feste haben wieder unter den Corona-Einschränkungen gelitten und konnten nicht wie gewohnt stattfinden“, setzte Patrick Rhein den Reigen der Berichte fort. Da das Sportfest ausfallen musste, organisierte man an diesem Wochenende einen Hähnchenverkauf, der sehr gut angenommen wurde. Parallel dazu fand an diesem Samstag das Event mit den „Dorfrockern“ auf dem Hofgelände von Alexander Hemberger statt. Nach vielen Monaten des Lockdowns wurden hier in kürzester Zeit knapp 500 Tickets verkauft. Anstelle des Oktoberfestes wurde ein Grillabend organisiert, der ebenfalls reichlich Anklang in der Bevölkerung fand. „So sind wir finanziell einigermaßen gut über die Runden gekommen“, resümierte Rhein. Dass trotz der Corona-Pause erhebliche Ausgaben anstanden beleuchtete Kassier Michael Heid in seinem ausführlichen Bericht. Die größten Posten entfallen dabei auf die Pflege der beiden Rasenplätze. Er beklagte die ausbleibenden Einnahmen aufgrund ausgefallener Feste und des fehlenden Sportheimbetriebs. Dennoch verfüge man über eine gesunde Liquidität, um die kommenden Herausforderungen zu meistern.

„Wir befinden uns nach wie vor in einer Ausnahmesituation, sind aber bestrebt, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen“, befand Ortsvorsteher Werner Gellner, dem es wichtig ist das Vereinsleben wieder anlaufen zu lassen. Unter seiner Wahlleitung wurden folgende Funktionen im Vorstand besetzt: stellvertretender Schriftführer: Thomas Roth, Spielausschuss: Lukas Schulz, Hendrik Wittwer, Heiko Neubig, Robert Jenske, Hauskassier: Klemens Scheuermann. von