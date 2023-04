Chorensemble gestaltete Evensong

Heidersbach. Im November musste der Kirchenchor „Cäcilia“ Heidersbach schweren Herzens seine Auflösung bekanntgeben. Doch die Verantwortlichen wollten sich mit dieser Situation nicht zufriedengeben, denn das Aus des Chores bedeutete zugleich das Aus für viele musikalische Umrahmungen von festlichen Gottesdiensten.

Während der Coronazeit, als der Gemeindegesang verboten war, hatte sich aus den Reihen der Sängerinnen und Sänger bereits eine kleine Schola formiert, die die Gottesdienste gesanglich begleitet hatte. Das Ensemble gab sich den Namen „Capella Wendelini“ – und soll nunmehr als feste gesangliche Größe in Heidersbach etabliert werden.

Die zehn Mitglieder der Schola unter der Leitung von Stefan Müller hatten nun die Idee, sich mit einem Evensong der Gemeinde vorzustellen. Unter einem Evensong versteht man ein musikalisches Abendlob, das ursprünglich in der anglikanischen Kirche beheimatet ist, aber inzwischen auch hierzulande in der evangelischen und katholischen Kirche verbreitet ist. Die Herkunft dieser Gottesdienstform spiegelte sich auch in der Auswahl der Lieder an diesem Abend wieder, die überwiegend aus dem englischen Sprachraum stammten und von der Schola entweder im Original oder in der deutschen Fassung vorgetragen wurde.

Nachdem der ursprünglich festgesetzte Termin für den Evensong Ende Februar wegen Krankheit verschoben werden musste, lud nun die Schola zu ihrem ersten öffentlichen Auftritt in die Heidersbacher Kirche ein, und viele Interessierte, auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus, folgten der Einladung.

Zum Glockenschlag erhob sich die Schola von ihren Plätzen, stellte sich im Chorraum auf und stimmte mit einer Kombination des Kanons „Herr, bleibe bei uns“ mit dem Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ auf die musikalische Andacht ein.

Nach der Eröffnung durch Pfarrer Balbach erklang der traditionelle englische Hymnus „Du lässt den Tag, o Gott, nun enden“, der in ein Wechselgebet mit der Gemeinde mündete. Anschließend folgte das gälische Lied „Gott mag segnen“ von Rodney Bambrick. Zwischen den einzelnen Bibeltexten erklang der Psalm 91, der zum Vertrauen auf den helfenden, beschützenden und rettenden Gott aufruft. Das im Psalmtext aufgezeigte Bild von den Engeln, denen Gott befiehlt, „Dich zu behüten auf all deinen Wegen“ zog sich wie ein roter Faden durch die Gesänge und Gebete des Evensongs.

Nach den Lesungen sang die Schola „A Clare Benediction“ aus der Feder von John Rutter, dem bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten englischer Chormusik. Den Friedens- und Abendgebeten folgte der traditionelle anglikanische Abendchoral „Abide with me“ (Bleib, bei uns Herr).

Die zahlreichen Besucher der Andacht nahmen das Angebot gerne an, bei den deutschen Strophen kräftig mitzusingen. Das Fürbittgebet und das Vaterunser leiteten über zu einem Segenslied, das von Konrad Seidl geschrieben und bekannt wurde als „Aaronitischer Segen“ (Der Herr segne dich). Die Melodie dieses Liedes von Johann Paul Martini wurde von Stefan Müller als Chorsatz eingerichtet.

Am Ende erteilte Pfarrer Balbach den Segen, und unter den Klängen von „Stay with me tonight“ von Martin Heider verließ die Schola singend den Chorraum. Die begeisterten Besucherinnen und Besucher des Evensongs belohnten die Schola mit kräftigem, langanhaltendem Applaus und brachten so ihren Dank für diese besondere Andacht zum Ausdruck.

Die Mitglieder der Schola sind: Michaela Häffner, Raphael Knapp, Steffen Knapp, Susanne Knapp, Petra Lonsing, Rolf Lonsing, Martina Neureuther, Annette Sauer, Catrin Sauer und Gisela Schäfer. Die Orgel spielte Steffen Hörst. von