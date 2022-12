Breitwiesenquelle wird saniert

Limbach. Zur Sitzung des Zweckverbandes Wasserversorgung „Oberes Trienztal“ im Dorfgemeinschaftshaus Limbach begrüßte der Verbandsvorsitzende Bürgermeister Thorsten Weber die Mitglieder der Verbandsversammlung und den Kollegen und stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Bürgermeister Jens Wittmann.

Der Vorsitzende informierte über die Umlegung der Wasserleitung in Robern und das Leitungsprovisorium des Wasserwerkes. Außerdem informierte er über die Erweiterung des Wasserwerkes in Krumbach. Im Juli 2022 wurde ein Auftrag in Höhe von rund einer Million Euro an die Firma Mackmull aus Muckental vergeben. Durch weitere notwendige Klärungen im Zusammenhang mit der Maßnahme verzögerte sich der Baubeginn erneut. Zum Jahresende wird die Maßnahme nun starten und wird voraussichtlich Mitte 2023 abgeschlossen sein. Weitere Ausschreibungen laufen derzeit oder sind für Anfang 2023 vorgesehen.

Der Verband plant auch aktuell schon die Sanierung der Brunnenstube der Breitwiesenquelle, die sich nach der Fertigstellung des Wasserwerkes zeitnah anschließen soll. In einem weiteren Punkt stellte die Verbandsversammlung den Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2021 einstimmig fest. Die Entlastung des Verbandsvorsitzenden Thorsten Weber, die der stellvertretende Verbandsvorsitzende Jens Wittmann beantragte, wurde dann ebenfalls einstimmig erteilt.

Den Wirtschaftsplan 2023 stellte dann der Geschäftsführer Werner Schork vor. Hier informierte er zunächst über die Änderung des Eigenbetriebsrechts, welches spätestens für die Wirtschaftsjahre, die am 1. Januar 2023 beginnen, anzuwenden ist. Die wesentlichen Änderungen sind, das Ersetzen des Vermögensplans durch einen Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und die Ergänzung des Jahresabschlusses um eine Liquiditätsrechnung. Im Plan 2023 sind Investitionen in Höhe von 1,9 Millionen Euro für die Erweiterung des Wasserwerks Krumbach und die Sanierung der Breitwiesenquelle eingeplant. Sie werden durch Investitionszuweisungen und eine Vermögensumlage finanziert, so dass für den Verband keinerlei Kreditbedarf besteht. Der Wirtschaftsplan 2023 wurde einstimmig von der Verbandsversammlung festgestellt. Bei der Kassenprüfung der Verbandskasse gab es laut dem Verbandsvorsitzenden keinerlei Beanstandungen, was die Verbandsversammlung wohlwollend und anerkennend zur Kenntnis nahm.

Hingewiesen wurde auch auf den Anschluss an die Bodenseewasserversorgung (BWV) als Notwasserversorgung aus Richtung Laudenberg. Erste Gespräche gab es bereits vor einiger Zeit mit der Geschäftsführung der BWV. Hier müssen jedoch noch weitere Gespräche erfolgen.