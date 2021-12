Behandlung von Baugesuchen diskutiert

Limbach. Überraschend kritisch schlug ein aus Sicht der Verwaltung eher unbedeutendes Bauvorhaben bei einzelnen Mitgliedern des Limbacher Gemeinderats auf. Ob und wie solche Vorhaben vorab im Ortschaftsrat behandelt werden sollen, war Gegenstand der Diskussion. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Entscheidung über Zusagen oder Versagen von Einvernehmen oder Befreiungen bei Baugesuchen die Baugenehmigungsbehörde nicht bindet und die Entscheidung somit nicht bei der Kommune liegt. Am Ende der Diskussion entschied der Bürgermeister, dass künftig alle eingehenden Bauanträge an die Ortsvorsteher aus der betroffenen Ortschaft geleitet werden und dort innerhalb einer Woche eine Rückmeldung zum Antrag erfolgen muss. „Entlastung der Verwaltung sieht anders aus“, schloss Weber.

Mit einem Patt von fünf Ja- und fünf Nein-Stimmen bei sieben Stimmenthaltungen wurde zum Bauvorhaben schließlich das Einvernehmen versagt und damit auch die Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplanes abgelehnt.

Einstimmig vergab man anschließend den Planungsauftrag für die Lüftungsanlage in der Grundschule in Laudenberg an das Büro Willhaug in Mosbach. Gleiches galt für die Annahme einer Spende für die Limbacher Jugendfeuerwehr.