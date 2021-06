Die „Dorfrocker“ lassen die Landwirte hochleben. In ihrem neuen Song „Der King“ besingen die drei fränkischen Brüder die Arbeit der Bauern und landeten einen Hit. In weniger als einer Woche erreichte der Videoclip zur Single über eine Million Aufrufe bei Facebook und Youtube. Jetzt sind sie mit ihrer Band im Rahmen ihrer deutschlandweiten Bauernhof-Konzert-Tour auch in Heidersbach auf dem

...