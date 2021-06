Barrierefreie Ortsmitte entwickeln

Limbach. Als eine von 20 Modellkommunen im Modellprojekt „Ortsmitten – gemeinsam barrierefrei und lebenswert gestalten“ hat Limbach die Chance, die Ortsmitte wieder als zentralen Treffpunkt des gesellschaftlichen Lebens zu etablieren. Gemeinsam mit den Bürgern, Vereinen, Verbänden, Verwaltung und Politik sollen Vorschläge für eine lebenswerte und barrierefreie Gestaltung gesammelt und ein Planungsleitbild erarbeitet werden. Der Prozess wird durch die Fachbüros „Planersocietät“ und „pesch partner architekten stadtplaner“ unterstützt. Die Kosten dafür übernimmt das Land Baden-Württemberg.

Nach einer ersten Beteiligungsphase, bei der zahlreiche Anmerkungen und Hinweise zur interaktiven Karte und Befragung eingegangen sind, soll es nun weitergehen. In einem öffentlichen Planungsspaziergang lädt das Fachbüro „Planersocietät“ die Bürger ein, die Ortsmitte gemeinsam zu begehen und die Situation zu analysieren. Dazu sollen Mängel und Probleme anhand der Themen Barrierefreiheit, Querungen Verkehrssicherheit und Aufenthaltsqualität diskutiert und erste Lösungsansätze entwickelt werden.

Der Planungsspaziergang beginnt am 3. Juli 2021, um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Schule. Von dort aus geht es weiter in die Ortsmitte. Geplant sind rund 1,5 Stunden für die Begehung. Die Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt, daher soll eine Voranmeldung unter 06287/920013/16 oder per E-Mail an gemeinde@limbach.de erfolgen. Bei großer Anmeldezahl findet am gleichen Tag gegen 16.30 Uhr ein weiterer Planungsspaziergang statt.

In einem Kommunalworkshop am 24. Jul werden die Ergebnisse aufgegriffen und anhand eines Zielbildes Maßnahmen entwickelt. Das erarbeitete Planungsleitbild mit Handlungsvorschlägen soll Ende 2021 im Gemeinderat vorgestellt werden.

