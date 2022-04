Ausbau der Windkraft steuern

Limbach/Fahrenbach. Die Gemeinden Limbach und Fahrenbach üben ihr Planungsrecht auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, dem Flächennutzungsplan, gemeinsam im Rahmen einer vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Sitz in Limbach aus. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist nicht erst seit dem aktuellen Krieg in der Ukraine ein Thema der Bundes- und Landespolitik“, führte der Verbandsvorsitzende und Limbacher Bürgermeister Thorsten Weber in den ersten Tagesordnungspunkt ein, der die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Windkraft“ zum Thema hatte.

„Wir möchten Windkraftanlagen auf unserer Gemarkung in den Blick nehmen und im Rahmen des Teilflächennutzungsplans „Windkraft“ einen möglichen Ausbau bewusst mit der Ausweisung von Konzentrationsflächen steuern“, so Weber weiter, „wobei es keine Verhinderungsplanung sein darf, sondern der Windkraft nach der Rechtsprechung zwingend ausreichend Raum einzuräumen ist.“

Der gemeinsame Ausschuss folgte der Empfehlung, einen sachlichen Teilflächennutzungsplan „Windkraft“ gemäß Paragraf 2 Absatz 1 des Baugesetzbuches aufzustellen, einstimmig. Diesem Beschluss schloss sich die Auftragsvergabe für diesen Teilflächennutzungsplan samt Flächenpotenzial- und Standortanalyse an. Der Auftrag wurde ebenfalls einstimmig für eine maximale Auftragssumme von 40 460 Euro brutto an das Ingenieurbüro IFK aus Mosbach vergeben. Die Kosten tragen die beiden Gemeinden im Verhältnis ihrer Einwohner.

Beim dritten und letzten Tagesordnungspunkt ging es um die Teilfortschreibung des bestehenden Flächennutzungsplans. Immer wenn dieser keine Plangrundlage für einen Bebauungsplan enthält, ist er bei konkreten Anlässen zu ändern. So auch bei der durch den Bebauungsplan „Gottesäcker Nord“ bedingten Anpassung des Flächennutzungsplanes. Dort geht es um die Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung von Limbach auf einem der beiden Bauplätze im Plangebiet. Der zweite Bauplatz ist aktuell in Gemeindeeigentum, aber bereits reserviert. Gespräche über eine Nutzung laufen. „Mit den heutigen Beschlussempfehlungen wollen wir den Planungsprozess nun abschließen“, verdeutlichte Thorsten Weber, der dann die eingegangenen Stellungnahmen aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung kurz vorstellte.

Anschließend fasste der gemeinsame Ausschuss einhellig den Abwägungsbeschluss zu den eingegangenen Stellungnahmen, billigte die Änderung des Flächennutzungsplans und fasste den Feststellungs- und Wirksamkeitsbeschluss. Im Bereich „Verschiedenes“ informierte der Verbandsvorsitzenden die Ausschussmitglieder über die Regelungen einer über 40-jährigen Vereinbarung im Grundschulbereich und über eine künftige Handhabung gerade mit Blick auf die anstehenden Maßnahmen zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagesbetreuung ab dem Jahr 2026.