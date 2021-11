Auf neuen Wegen in die Zukunft

Wagenschwend. Die Jahreshauptversammlung des Heimat- und Museumsvereins umfasste pandemiebedingt einen Berichtszeitraum von zwei Jahren. Dabei konnten trotz Corona bei den offiziellen Öffnungszeiten, dem Museumsfest 2019, Sonderführungen verschiedenster Gruppierungen und individuellem Rundgang unter Beachtung der Hygienevorschriften nahezu 1000 Besucher verzeichnet werden, wozu auch das 2018 eröffnete Museumscafé beigetragen hat.

Die Museumssaison 2019 begann wie seit vielen Jahren mit einer naturkundlichen Exkursion (Naturschutzgebiet „Hochmoor Schwannewald“) mit Vogelstimmenwanderung. Im Mai folgten im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Museumsverbandes die Vorstellung und Übergabe des Buches „Vergessene und verdrängte Geschichte“ an Thomas Naumann (ehemaliger Leiter des Freilandmuseums und des Museumsverbandes im NOK), unter anderem mit einem Beitrag zu den tödlichen Kriegsereignissen vor Ort kurz vor Kriegsende. Dazu fanden im Frühjahr 2020 anlässlich des 75. Jahrestages dieser Schießerei in Wagenschwend eine Gedenkfeier und ein Gottesdienst für die vier dabei ums Leben gekommenen Personen und die Kriegsgefallenen und Vermissten aus Wagenschwend und Balsbach statt.

Für das Pfarrfest im Balsbacher Klostergarten wurde im museumseigenen Backhaus Brot gebacken. Von Waldbrunn hat man die dortige geologische und mineralogische Sammlung zusammen mit der Katzenbuckelgeschichte übernommen und im Juli 2019 eröffnet. Ebenfalls im Juli war ein Filmteam im Museum unterwegs. Auch Auswärtigen bot man eine Plattform, ihre Arbeit vorzustellen – wie der Geschichts-AG des NKG mit der digitalen Aufarbeitung des „Entenmörders“ und der heutigen Wanderbahn Mosbach-Mudau. Im Erdgeschoss wurde nach umfangreichen Planungs- und Umbauarbeiten ein Geo-Relief des gesamten Odenwaldes installiert, worauf über den Beamer an der Decke ausgewählte Infos wie Limesverlauf, Schlösser und Burgen auf das Relief projiziert werden können. Der Rundgang vor Ort oder virtuell, ermöglicht durch die digitalen Anschaffungen, präsentiert eine bemerkenswerte museale Vielfalt und Bandbreite, die weit über die örtlichen Grenzen hinausreicht.

Fördergelder, zum Teil coronabedingt, kamen unter anderem aus den Programmen „Leader“ und „Neustart Kultur“, von der „Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt“, vom „Deutschen Verband für Archäologie“ und über das bundesweite „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen“. Finanzielle Unterstützung erfolgte auch durch die Gemeinde und die Volksbank Mosbach.

Seit kurzer Zeit beschreiten die Verantwortlichen mit professioneller Hilfe „einen neuen Weg in die Zukunft“ und zu dem interessierten Publikum, wie im Internetauftritt zu lesen ist. Dies erfolgt „nicht nur mit unserer überarbeiteten und neugestalteten Website, sondern ab sofort auch mit Videos und mit Beiträgen in den sozialen Netzwerken“.

Beitrag auf 20 Euro erhöht

Nach den Berichten des Vorstands wurde dieser einstimmig entlastet. Der Verein zählt zurzeit 52 Mitglieder. Vorsitzender ist weiterhin Gerhard Schäfer, sein Stellvertreter Siegbert Hädicke, Schriftführerin Marliese Schäfer, Kassier Ludwig Schäfer. Die Amtszeit wurde von zwei auf drei Jahre verlängert, der Beitrag von 13 auf 20 Euro erhöht.

Für die einzelnen Museumszuständigkeiten Öffentlichkeitsarbeit und digitale Medien, Handwerkerteam, Organisation für Feste und Feiern, Museumscafé, grafische Gestaltung, Organisation Chor „HuMOR“, Jugendarbeit, Baumaßnahmen und Führungen wurde ein Kreativ-Team gebildet.

Mit der Gemeinde ist man momentan hinsichtlich des Abbruches der maroden Garage und Neugestaltung im Eingangsbereich des Museums im Gespräch. Hier soll ein gläserner Ausstellungspavillon entstehen, wo das digitale Georelief des Odenwaldes sichtbar und bedienbar präsentiert werden kann – eine zukunftsorientierte Möglichkeit, den Besuchern außerhalb der Öffnungszeiten einen Einblick zu geben, dem Museum Attraktivität zu verleihen und den Tourismus zu fördern. Dieser Wunsch wurde von den anwesenden Mitgliedern deutlich unterstützt, auch mit dem Hinweis, das kulturelle Angebot auf dem Lande gegenüber den Städten hervorzuheben. Ein Newsletter per Mail an alle Mitglieder, Freunde und Interessierte soll in unregelmäßigen Abständen über Museum und Verein informieren.

Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Noe fand großes Lob und Anerkennung für diese einzigartige, wichtige Vereins- und Museumsarbeit.