Auf der Suche nach Insekten

Limbach. „Iiiiiiiiii -Giiiitttt Insekten?“ – viele haben ein gespaltenes Verhältnis zu Insekten. Sie ekeln sich oder haben sogar Angst vor ihnen. Aber Insekten sind wichtige und faszinierende Tiere, über die es viel zu erfahren gab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Faszinierende Tiere

So konnte Bürgermeister Thorsten Weber zu diesem Thema vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald den Geo-Ranger Wilfried Schneider zu gleich zwei ausgebuchten Veranstaltungen im Rahmen des Limbacher Ferienprogramm begrüßen. Insgesamt 40 Kinder machten sich mit ihm in einer Vormittags- und in einer Nachmittagsgruppe auf dem Hirschberg in Limbach gezielt auf die Suche nach Insekten und Bewohnern des Waldbodens und lernten sie dabei näher kennen.

Wildbienen im Blick

Ein ganz wichtiger Teil der Bewohner von Wald, Flur und Garten sind die Wildbienen, denen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Mithilfe von Wilfried Schneider eigens vorbereiten Lebensmitteldosen konnten die Kinder gleich auch ihr handwerkliches Geschick beweisen. So hatte am Ende des Programms jedes Kind seine eigene kleine Nisthilfe gebaut, die nun im heimischen Garten den Insekten und Wildbienen wertvolle Dienste leisten können – Igitt war gestern!