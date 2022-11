Auch wenn manches vergeht, entsteht etwas Neues

Heidersbach. Es war ein historisches Ergebnis und es lag viel Wehmut in der Luft, als sich die Sänger des Kirchenchores „Cäcilia“ Heidersbach zu ihrer letzten Mitgliederversammlung zusammenfanden.

Der am 27. April 1929 gegründete Chor, beendete am 20. November nach 93-jähriger Tätigkeit zum Wohle der Musica sacra seine Tätigkeit. Erfreulicherweise bedeutet diese Tatsache jedoch nicht das Ende des liturgischen Gesangs, da es gelungen ist eine Schola zusammenstellen, die künftig die Gottesdienste bereichern wird. „Ich habe mir noch nie so schwergetan, meinen Bericht für eine Mitgliederversammlung zu schreiben. Wenn ich daran denke, wie schön unsere Jubiläumsfeierlichkeiten im Jahr 2019 waren und an welchem Punkt wir jetzt drei Jahre später sind, dann muss ich ganz schön schlucken und ich glaube, dass es dem einen oder anderen von euch genauso geht.

Für uns alle war die Chorgemeinschaft eine Zeit des Auftankens, eine Zeit des Gemeinsamen Singens, eine Zeit der Geselligkeit und eine Auszeit des Alltäglichen“, begann die Vorsitzende Susannen Knapp ihren letzten Jahresbericht. Nachdem man nach dem Auslaufen der Coronamaßnahmen endlich wieder ohne Einschränkungen singen konnte, wurde deutlich, dass die Stimmen des Chores während der Zwangspause gelitten hatten.

Angesichts der Tatsache, dass Sänger aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden sind, die Männerstimmen dünn besetzt waren und auch das Stimmpotenzial sich im Allgemeinen verschlechtert hatte, war schnell klar, dass ein Fortbestehen unter diesen Umständen nicht gewährleistet war.

Doch man entschied nicht über die Köpfe der Chormitglieder hinweg, sondern stellte den Fortbestand allen Chormitgliedern zur Diskussion.

Nach einer Phase des Nachdenkens stimmten diese schließlich für die Auflösung des Kirchenchores. „Ich weiß, dass dieser Abschied vom Kirchenchor für viele von euch ein sehr trauriger Anlass ist. Aber wir haben wirklich nach einer Lösung gerungen und haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Es tut mir leid, dass wir nun an diesem Punkt angelangt sind“, brachte die Vorsitzende die Situation auf den Punkt. Dass diese Entscheidung nicht das Ende des liturgischen Gesangs in Heidersbach bedeutet, stimmte die Anwesenden ein wenig versöhnlich.

Es ist den Verantwortlichen nämlich gelungen eine kleine Schola ins Leben zu rufen, die an den Hochfesten und an bestimmten Gottesdiensten singen wird. Die Schola wird keine feste Probenzeit haben, sondern sich vor den jeweiligen gottesdienstlichen Feierlichkeiten ein paar Mal treffen. Die Mitglieder bekommen das Liedmaterial im Vorfeld in Form von Text und Audiodateiunterstützung ausgehändigt und werden diese zunächst für sich selbst erarbeiten. Chorleiter Stefan Müller wird die Stimmen im Rahmen einiger Präsenzproben zusammenführen. Ein kleines Leitungsteam, welches in der Versammlung gewählt wurde, wird die Geschicke der Schola begleiten.

Für die ehemaligen Mitglieder, die nicht Teil der Schola werden, werden künftig in regelmäßigen Abständen sogenannte „Sing-Stunden“ angeboten, um Gemeinschaft zu erleben und einfache Lieder zu singen.

Gemeinsam Lösungen entwickelt

Chorleiter Müller zeigte sich mit dieser Entwicklung zufrieden und merkte an: „Wie sich das alles entwickeln wird, die Schola, die Sing-Stunden, das wird sich mit der Zeit zeigen. Wichtig ist, dass wir gemeinsam Lösungen entwickelt haben, die wir jetzt miteinander umsetzen“. Sein Dank galt den Aktiven für ihr unermüdliches Engagement in den 17 Jahren seiner Chorleitertätigkeit. „Ich habe dabei unheimlich viel gelernt und in den über 750 Proben und Auftritten haben wir gemeinsam viel erlebt. Und auch wenn ich euch viel zugemutet habe, so war es mir immer wichtig, dass nach den Proben jede und jeder mit einem guten Gefühl den Proberaum verlässt“. Pfarrer Johannes Balbach und Ortsvorsteher Werner Gellner bedauerten die Auflösung des Chores.

Beide waren sich allerdings einig, dass diese Entscheidung die richtige sei und freuten sich über die Schola, aus der vielleicht etwas ganz Neues entstehen kann. Durch Corona hätten viele neue Freiheiten gewonnen, die sie ungern wieder aufgeben möchten. Dies sei besonders für Gruppen mit einem hohen Altersdurchschnitt nur schwer zu bewältigen.