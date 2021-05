Alle Grundstücke sind bereits reserviert

Limbach. Beim Spatenstich im Juni 2020 goss es noch in Strömen, jetzt bei der offiziellen Fertigstellung der Erschließung des Baugebietes „Billäcker V“ nieselte es nur leicht. Egal, die Protagonisten vor Ort von Gemeinde, Planungsbüros und Baufirmen strahlten ob der gelungenen Maßnahme mit der neun Bauwilligen ein adäquater Platz zur Verfügung gestellt werden kann. Alle Bauplätze, so Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber, sind bereits reserviert und werden in Kürze vermarktet. Gerne“, so das Gemeindeoberhaupt, „hätten wir in dem Gebiet an der Peripherie von Limbach, noch wie geplant elf weitere Plätze erschlossen, doch da stoßen wir bei dem Grundstückseigentümer auf Granit“ . Der Zuwachs zu den knapp fünf Meter breiten Lessingstraße und Mozartstraße – so heißen die Straßen im Gebiet „Billäcker V“, lässt also noch auf sich warten.

Sechs Längsparkplätze

Neben dem Straßenbau inklusive den Kanalisationsarbeiten für das vorgesehene Mischsystem umfasste die Erschließung, die in bewährter Weise von der ortsansässigen Firma Kispert ausgeführt wurde, auch die Anlage von acht Längsparkplätzen und dem Bau eines geräumigen Wendeplatzes. Ein bisher geschotterter Fußweg, so Thorsten Weber weiter, wurde gepflastert und eine Fußwegverbindung zur angrenzenden Wanderbahn war, genau wie die Pflanzung von Bäumen, ebenfalls im Erschließungspaket beinhaltet.

„Wie geplant umgesetzt“

„Alles wurde wie geplant umgesetzt“, sagte der Bürgermeister, der dafür auch im Namen von Ortsvorsteher Valentin Kern, den Planern vom Ingenieurbüro IFK in Mosbach sowie den Mitarbeitern von der Netze BW, der Telekom, den Stadtwerken Mosbach, den Fachleuten von Kispert-Bau und den involvierten Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung dankte. Die Gemeinde habe im gesamten Erschließungsabschnitt auch gleich die Leerrohre für die Glasfasererschließung verlegt, so der rundum zufriedene Bürgermeister.

Zufrieden kann Thorsten Weber auch deshalb sein, weil die abgerechneten Kosten von rund 306 000 Euro sogar noch etwas unter der Angebotssumme lagen.

Die Einsparungen, so Weber konnten aber nicht verhindern, dass man mit der Erschließung von „Billäcker V“ finanziell in neue Sphären stoße. Erstmals in der Gemeindegeschichte werde für einen Quadratmeter Bauland eine dreistellige Summe fällig. „Mit 103 Euro fällt die aber letztlich im Vergleich zu anderen Kommunen sehr moderat aus“, so die Fachleute der Verwaltung.

Steffen Leiblein vom Ingenieurbüro IFK in Mosbach dankte der Gemeinde für das entgegen gebrachte Vertrauen und allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit . „Das Ergebnis kann sich doch sehen lassen“, so Leiblein. Der Meinung war auch Georg Kispert von der Limbacher Baufirma, der betonte, gerne an der Weiterentwicklung seiner Heimatgemeinde mitgewirkt zu haben.

Und die Entwicklung Limbachs geht weiter, wie Bürgermeister Thorsten Weber mit dem Hinweis auf die Erschließung eines Gewerbegebietes bemerkte. „In Limbach geht was“, so der Rathauschef abschließend. kö

