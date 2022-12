Limbach. Auch in diesem Jahr erfreute sich die Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Limbach wieder großer Beliebtheit und viele gaben tausende von Glückslosen ab, die am vierten Advent in den Räumen der Volksbank Limbach stattfand. Die Vertreterinnen und Vertreter der Werbegemeinschaft waren sich einig, dass auch die diesjährige Aktion rundum gelungen und ein Ausdruck der Beliebtheit sowie der Kundenzufriedenheit mit den örtlichen Fachgeschäften ist. Mit Spannung wurde die Ziehung der Preise erwartet, die durch Oskar Bangert als Glücksfee vorgenommen wurde. Der zog aus den vielen Losen nahezu 70 Gewinne. Zwei Tage später wurden die Hauptpreise in der Volksbank Limbach im Beisein von Vorstand Christian Bopp und Bürgermeister Thorsten Weber von der Werbegemeinschaft an die glücklichen Gewinner übergeben.

Josef Bangert dankte in seiner kurzen Ansprache allen Fachgeschäften und allen Kundinnen und Kunden. Die hohe Anzahl an Losen war für ihn ein Indiz für die große Beliebtheit der Aktion. Die Preisträger kamen übrigens nicht alle aus der Gemeinde Limbach. So gingen auch Preise nach Bad Friedrichhall, Holzgerlingen, Mosbach, Obrigheim sowie in die Kommunen in der direkten Nachbarschaft.

Der Hauptpreis mit 200 Euro ging in diesem Jahr nach Fahrenbach an Marion Ebel, 150 Euro gewann Alisa Dengel aus Limbach, 100 Euro gingen an Jochen Weis aus Krumbach, 50 Euro an Willi Lenz aus Mudau und 40 Euro an Ralf Weis aus Limbach.

Die weiteren Gewinne verteilen sich auf nachstehende Personen und können bis Ende Januar 2023 bei der Volksbank in Limbach abgeholt werden: Herbert Zimmermann, Maria Hemberger, Julianna Parucs, Melissa Müller, Moritz Weingessel, Herbert Schwing, Kunibert Speth, Mandy Zischek, Lioba Schwing, Lina Bangert, M. Kapaun, Benjamin Sigmund, Erika Bauer, Henri Ludäscher, Marie Wäsch, Davor Manovic, Ingrid Schork, Peter Haun, Andrea-Maria Wolpert, Wolfgang Römmele, Jürgen Grimm, Heya Fabrig, Ulrike Hennegriff, Laura Smith, Zorica Buding, Anton Ziegler, Marita Gramlich, Gerald Hemberger, Edwin Friedel, Petra Friedel, Wolfram Bauer, Friedbert Schäfer, Raphaela Leitz, Alois Ballweg, Anton Schulz, Mandy Friedel, Heike Pabst, Ursula Dollinger, Irmgard Huber, Birgit Kejr, Gertraud Eichhorn, Gerald Weingessel, Verena Hamleh, Keno Diemer, Nicole Mohr, Vincent Henn, Hannah Spröhnle, Rudi Lunzer, Irmgard Schäfer, Karl Noe, Gerhard Noe, Paulina Schüßler, Claudia Ockert, Daniel Schumpf, Merritt Gossmann, Waldemar Kübler, Annemarie Weber, Heidrun Eyermann, Fred Link, Gerlinde Gramlich, Maria Schneider, Lukas Hemberger, Aliesa Ludwig, Jonas Hemberger, Heiko Gramlich.