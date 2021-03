Limbach. Zu Beginn der Sitzung des Limbacher Gemeinderats am Montag nutzten viele Bürger die Fragestunde, um sich nach der Planung des Baugebietes „Kaigewann“ im Ortsteil Laudenberg zu erkundigen. Genau dieses Baugebiet stand anschließend auf der Tagesordnung. „Heute geht es um die Billigung und Freigabe eines ersten Planungskonzeptes, mit der im Rahmen eines zweistufigen Verfahrens die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden eingeleitet werden soll“, erläuterte Bürgermeister Thorsten Weber eingangs.

AdUnit urban-intext1

Der Aufstellungsbeschluss für ein Verfahren nach Paragraf 13b Baugesetzbuch war bereits in der Sitzung des Gemeinderats im Dezember 2019 gefasst worden. Jürgen Glaser und Marius Bergmann vom Ingenieurbüro IFK (Mosbach) erläuterten sowohl das Verfahren als auch das aktuelle Konzept des auf acht Bauplätze ausgelegten Baugebiets. Aus dem bereits vorliegenden Umweltfachbeitrag gebe es keine unüberwindbaren Hürden. Aufgrund der Umgebungscharakteristik werde eine maximale Firsthöhe von zulässigen Ein- und Zweifamilienhäuser von sieben Metern vorgeschlagen. Aus Umweltaspekten heraus sollen unter anderem Flachdächer begrünt und Schottergärten verboten werden. Aus dem Rat wurde beantragt, eine Photovoltaikanlage verbindlich vorzuschreiben.

Nach der frühzeitigen Beteiligung werden in einem nächsten Schritt die ausgewerteten Stellungnahmen samt der Bewertung der Erschließung in die Erarbeitung eines Planentwurfs münden, der dann erneut im Gemeinderat behandelt und offengelegt wird. Dieser Verfahrensweise stimmte der Gemeinderat ebenso einstimmig zu wie der Vergabe des Ingenieurvertrags zur Erschließung des Baugebiets „Kaigewann“. Dieser ging zum Angebotspreis von 38 941 Euro an das Büro IFK aus Mosbach.

Elternbeiträge werden erstattet

Einig war man sich auch, die Elternbeiträge für die Kindergärten und das Betreuungsangebot der „Verlässlichen Grundschule“ für einen Zeitraum von eineinhalb Monaten zu erlassen. Das Land hat signalisiert, von diesen Beträgen 80 Prozent zu übernehmen. „Allerdings geht das Land bei der Berechnung seiner Erstattung davon aus, dass 40 Prozent der Kinder in Notbetreuung waren“ so der Bürgermeister. Diese Quote sei jedoch in Limbach bei weitem nicht erreicht worden, weshalb die Erstattung des Landes deutlich unter 80 Prozent liegen werde. Bei Inanspruchnahme der Notbetreuung gebe es keinen Beitragserlass. Aus dem Gremium wurde die Kostenbeteiligungsquote des Landes bemängelt. Insgesamt müssen aus allgemeinen Haushaltsmitteln der Gemeinde vermutlich gut 7000 Euro aufgebracht werden.

AdUnit urban-intext2

Anschließend stellte der Bürgermeister den Energiemonitor der NetzeBW als Betreiberin des Stromnetzes in der Gemeinde vor. Der Stromverbrauch in allen sieben Ortsteilen der Gemeinde war in den vergangenen Jahren rückläufig. Gleichzeitig stieg die Eigenstromerzeugung deutlich an. Inzwischen wird 55 Prozent des verbrauchten Stroms selbst erzeugt und verbraucht beziehungsweise ins Netz eingespeist. Damit liegen die Zahlen in der Gemeinde erheblich über dem Landesdurchschnitt von knapp 36 Prozent. Neben der Photovoltaik spielt auch die Biomasse eine nicht unerhebliche Rolle. Sinkende Stromverbräuche lassen sich über fast alle Branchen feststellen.

„Mit der vollständigen Umstellung unserer Straßenbeleuchtung auf LED und mit unserem geplanten Bau von Photovoltaikanlagen, insbesondere auf dem neuen Schuldach, werden wir als Gemeinde dazu beitragen, dass uns der Trend der rückläufigen Energieverbräuche bei höherer Eigenerzeugung auch in Zukunft wohl erhalten bleiben wird“, resümierte Thorsten Weber.

AdUnit urban-intext3

Bauamtsleiter Georg Farrenkopf stellte anschließend dem Gemeinderat neun Bauangelegenheiten einzeln vor, denen alle einstimmig zugestimmt wurde. Darunter befand sich neben dem Bau von Einfamilienhäusern und Erweiterungen auf bestehenden Grundstücken auch ein gewerbliches Vorhaben.

AdUnit urban-intext4

Der Bürgermeister dankte im Anschluss Spendern für ihre Spenden in Höhe von insgesamt 7000 Euro, die auch auf einhellige Zustimmung des Gemeinderats stießen. Unter dem Punkt „Informationen“ bedankte sich Thorsten Weber bei allen Wahlhelfern für ihre Bereitschaft und ihren Einsatz bei der vergangenen Landtagswahl, die unter besonderen Bedingungen stand. Darin schloss er Hauptamtsleiter Alexander Winter und Rainer Kochendörfer für ihre Tätigkeiten rund um die Wahl ein.

475 Glasfaserverträge

Ein weiterer Dank galt den Bürgern für den Abschluss von Verträgen im Rahmen des geplanten Breitbandausbaus der BBV. Die Gemeinde hat ihr Soll von 419 Verträge mit 475 Vertragsabschlüssen bereits übererfüllt. Nach der Mitteilung über den Abriss eines gemeindlichen Anwesens in der Bahnhofstraße verwies der Rathauschef auf das laufende Modellvorhaben „Ortsmitte Limbach“, wo das Planungsbüro mit einem Ortsmittencheck den Prozess inzwischen eröffnet hat. Geplant sind in der Folge verschiedene Beteiligungsformate für die Bürger. Starten werden diese mit einer interaktiven Online-Karte, die von einer analogen Variante in Form eines Anschreibens mit der Möglichkeit der schriftlichen Äußerung begleitet wird. Daneben sind eine Ortsbegehung und ein Workshop angedacht. Schließlich informierte der Bürgermeister über die seit zwei Wochen durchgeführten Antigentests in Kooperation mit dem DRK-Kreisverband Buchen. Das Testangebot richtet sich an die Lehrer der beiden gemeindlichen Schulen, die Erzieherinnen der Kindergärten und die Beschäftigten der Gemeinde. Auch im Vorfeld und am Tag der Landtagswahl wurden Tests angeboten und gut genutzt. Rund 300 Tests, allesamt negativ, wurden so bisher durchgeführt.

Aus den Reihen des Gemeinderats wurde unter anderem nach der Testbereitschaft gefragt, die laut Auskunft des Bürgermeisters hoch ist, und inwieweit auch Schüler einbezogen sind. Dafür gibt es aktuell ein freiwilliges Angebot für die Schule am Schlossplatz. Nach den Osterferien will das Land für eine flächendeckende Testinfrastruktur an allen Schulen sorgen.