3000 Euro an den Förderverein „Hällele“ gespendet

Heidersbach. „Es ist mir ein großes Bedürfnis, mich bei der Bevölkerung und meinen Mitarbeitern für das große Verständnis und die Unannehmlichkeiten und Einschränkungen, die unsere Baumaßnahmen mit sich brachten und bringen, zu bedanken und zu revanchieren“, sagte Tatjana Laier, die Geschäftsführerin der Rudolf Laier GmbH in Heidersbach, anlässlich einer Spendenübergabe in Höhe von 3000 Euro an den Förderverein „Hällele“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Konkret meinte sie die Straßenverschmutzungen, die überwiegend im Dezember letzten Jahres anlässlich der Betriebserweiterung im Industriegebiet „Am Bild“ angefallen sind.

Fertigstellung für Juli geplant

Im Rahmen der Baumaßnahmen, mit denen Investitionskosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro einhergehen, war es notwendig, rund 15 000 Kubikmeter Erde zu bewegen. Die Arbeiten werden von der Firma Traub aus Aalen als Generalunternehmen unter der Aufsicht der Bauleiter Stephan Reißner und Alexander Opolka durchgeführt und schreiten zügig voran.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Insgesamt wird sich die Betriebsfläche nach Beendigung der Maßnahmen um 10 000 Quadratmeter vergrößert haben. Die Fertigstellung ist für Juli dieses Jahres geplant.

„Wir sind froh, einen solch erfolgreichen Betrieb in unserem Ort zu haben und unterstützen dementsprechend die Erweiterung des Betriebsgeländes“, bedankte sich Ortsvorsteher und Fördervereinsvorsitzender Werner Gellner für den unverhofften Geldsegen.

Gerade in Zeiten der Coronakrise, in denen die Vereine nach wie vor durch ausbleibende Einnahmen aus Veranstaltungen schwer gebeutelt sind, wiegt diese Einnahme erheblich. von

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3