2500 Euro für guten Zweck

Mosbach. Andreas Johmann führt eine Familientradition fort: Am Sitz der Johannes-Diakonie in Mosbach übergab er deren Vorstandsvorsitzendem Martin Adel einen Spendenscheck in Höhe von 2500 Euro. Schon der Vater, Alois Johmann, zeichnete sich bis zu seinem Tod 2020 als Förderer der Johannes-Diakonie aus. Jedes Jahr zu Weihnachten übergab einen Spendenscheck.

Die Johmann GmbH mit Sitz in Limbach ist ein Familienbetrieb in der dritten Generation und beschäftigt heute rund 30 Mitarbeiter. Den Meisterbetrieb für Sanitär, Heizung und Klima verbinden mit der Johannes-Diakonie nicht nur gemeinsame Projekte, sondern auch ähnliche Herausforderungen, wie Andreas Johmann und Martin Adel im Gespräch feststellten, so etwa die Auswirkungen der Corona-Pandemie oder die Personalgewinnung.

Als Partner wollen beide Unternehmen auch ins neue Jahr gehen. Wie schon sein Vater bekräftigte Andreas Johmann das soziale Engagement: „Im nächsten Jahr komme ich wieder.“