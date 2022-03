Zwei „Verletzte“ aus Abbruchhaus gerettet

Lauda-Königshofen. Die bestmögliche Versorgung und Rettung von verletzten Personen in außergewöhnlicher Gefährdungslage war das Ziel einer gemeinsamen Übung von THW und Feuerwehr. In Lauda wurde ein geeignetes Übungsobjekt gefunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grundsätzlich haben THW und Feuerwehr unterschiedliche Aufgaben im System des bundesweiten Bevölkerungsschutzes. Zum einen die Feuerwehr als kommunale Organisation zur Gefahrenabwehr, zum anderen das THW als Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes. Unterschiedlich strukturiert und finanziert, aber mit oft identischen Aufgaben und Zielen. „Wir sind Tag und Nacht einsatzbereit, wenn Hilfe gebraucht wird.“, so Christian Schulz, Leiter der Feuerwehr Lauda- Königshofen. „Das zeigt sich nicht nur bei Bränden und Unglücksfällen aller Art. Auch jetzt, wo in aller Eile Turnhallen zu Notunterkünften umfunktioniert werden müssen, stehen wir und alle anderen Blauchlichtorganisationen wie DRK und DLRG bereit.“

Zu den ganz wichtigen Kernkompetenzen von THW und Feuerwehr gehört die Rettung von Menschen in außergewöhnlichen Notlagen. „Wenn man mit Fahrzeugen wie Drehleiter oder Kränen nichts mehr ausrichten kann, dann müssen wir auf außergewöhnliche Einsatzmittel zurückgreifen“, erläutert Rainer Stephan, Zugführer beim THW Igersheim. Das müsse geübt werden und mit einem kurz vor dem Abriss stehenden Wohngebäude in Lauda habe man ein ideales Übungsobjekt gefunden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Einsatzszenario: Bei Aufräumarbeiten waren zwei Personen schwer verletzt worden. Die bewusstlose Person auf dem Dach des Gebäudes konnte nur mit einem aufwändigen Leiterhebel gerettet werden. Dabei wird der Verletzte in einer speziellen Trage fixiert und mit Hilfe einer Leiter und Seilen in möglichst waagrechter Position vom Dach gerettet. „Jeder Handgriff muss sitzen, Fehler dürfen da nicht passieren, schließlich schwebt die Person in einer schmalen Trage an Seilen hängend viele Meter über dem Boden“, erläutert Jochen Klingert, stellvertretender Abteilungskommandant in Lauda.

Schwere körperliche Arbeit war notwendig um den zweiten Verletzten aus dem Keller zu retten, weil zuerst die Kellerdecke geöffnet werden musste. Zwei Helfer mit Atemschutzgerät auf dem Rücken wurden, mitsamt der über 20 Kilogramm schweren Schutzausrüstung, durch den Deckendurchbruch zum Verunfallten abgelassen.

Nach medizinischer Erstversorgung konnte dieser mit Hilfe eines mechanischen Auf-/Abseilgerätes aus seiner lebensgefährlichen Lage befreit werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Uns war es wichtig die Einsatzmittel, Fahrzeuge und Fachkompetenzen von THW und Feuerwehr zu bündeln und gemeinsam zu üben, um im Ernstfall effektiv und zielgerichtet zusammenzuarbeiten“ resümieren die verantwortlichen Einsatzleiter.