Zwei Sportheime in Beckstein von Einbrechern heimgesucht

Oberlauda. In zwei Sportheime in Beckstein brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein. Zwischen 19.30 Uhr am Mittwoch und 12.15 Uhr am Donnerstag verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den Grundstücken der Vereine und deren Clubhäusern. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Clubhaus eines Tennisvereins. Hier entwendeten die Unbekannten wohl nichts. Über das Gelände des Tennisvereins gelangten die Täter auf das Grundstück des gegenüberliegenden Sportvereins. Über eine Terrassentür verschafften sich die Einbrecher Zutritt in das Clubhaus und entwendeten Bargeld und ein Tablet. Der verursachte Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise werden unter Telefon 09343/621320 entgegen genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Odenwald-Tauber Mehr erfahren Einbruch in Schule Täter haben eine Glasscheibe eingeworfen Mehr erfahren Zeugen gesucht Einbruch in Schule Mehr erfahren