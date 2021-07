Zwei neue Kitas für Königshofen

Lauda-Königshofen. Rund um die Turmbergschule kann dann ein Kinderbildungszentrum mit Kita und Grundschule entstehen. Das hat der Gemeinderat von Lauda-Königshofen beschlossen. Schon vor zwei Jahren wurde entschieden, in das verwinkelte Gebäude kein Geld mehr zu investieren. Mit der neuen Konzeption verbunden ist auch die Entscheidung, dass eine der künftigen Einrichtungen für je drei Gruppen unter kommunale Trägerschaft, die zweite weiterhin in katholischer Hand bleibt. Begonnen werden die Planungen für den ersten Neubau noch in diesem Jahr, die zweite Kita soll dann ab 2027 folgen.

