Zuschuss aus der Stadtkasse erhöht sich

Die Sanierung der Pfarrkirche St. Markus in Unterbalbach wird die Stadt mehr Kosten. Grund ist die Ertüchtigung der Außenanlage, die noch hinzugekommen ist.

Unterbalbach. Über den Sachstand der Generalsanierung der Pfarrkirche St. Markus in Unterbalbach im Rahmen der staatlichen Baupflicht berichtete Stadtkämmerer Günter Haberkorn. Zugleich stimmte der Gemeinderat einem Nachtrag zur Bauunterlage zu.

Vereinbarung getroffen

Im Juli 2015 bewilligte der Gemeinderat dem Abschluss einer Vereinbarung zur Generalsanierung der Pfarrkirche St. Markus mit dem Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau, dem Amt Heilbronn sowie dem Katholischen Kirchenfond Unterbalbach und der Kirchengemeinde Lauda-Königshofen. Nach dieser Vereinbarung hat die Stadt Lauda-Königshofen insgesamt einen Betrag von rund 165 500 Euro zu entrichten. Davon entfallen circa 7500 Euro auf Arbeiten an der Turmuhr sowie fast 158 000 Euro als Kostenersatz für Hand- und Fuhrdienste.

Die Bauarbeiten wurden bereits im Jahr 2018 abgeschlossen und die sanierte Pfarrkirche am Ende November. 2018 feierlich übergeben (wir berichteten). Als Abschlagszahlungen wurden in den Jahren 2017 bereits 75 000 Euro, 2019 40 000 Euro und 2020 nochmals 46 000 Euro geleistet. Insgesamt sind somit von der zugesagten Kostenbeteiligung 161 000 Euro ausbezahlt worden.

Im Zuge der Sanierungsmaßnahme habe sich herausgestellt, dass auch die Außenanlage saniert werden sollte. Dadurch würde sich der Investitionsbedarf von rund 1,6 auf etwa 2,02 Millionen Euro erhöhen, teilte Haberkorn mit. Davon entfallen circa 230 000 Euro auf die Außenanlage. Das Amt für Vermögen und Bau Baden-Württemberg wird die entsprechenden Planungen vorstellen und für eventuelle Nachfragen zur Verfügung stehen.

Durch mehrheitliche Zustimmung des Gemeinderats bei einer Enthaltung für den Nachtrag zur Bauunterlage hat die Stadt als Gegenleistung für Hand- und Fuhrdienste sowie zuzüglich der Kosten für die Arbeiten an der Turmuhr rund 212 000 Euro an den Gesamtbaukosten zu tragen. Abzüglich der bereits erfolgten Abschlagszahlungen entstehen damit noch eine Zahlungsverpflichtung von 51 000 Euro. Nach dem derzeitigen Stand wird die Maßnahme komplett im Jahr 2022 realisiert. Allerdings sei davon auszugehen, dass die Abrechnung der Gesamtmaßnahme erst im Jahr 2023 erfolgen werde, kündigte der Stadtkämmerer an.

Im Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2022 sei eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 vorzusehen.