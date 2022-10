Zukunft des Laientheaters in Sachsenflur ist offen

Sachsenflur. Dank der verbesserten Lage in der Corona Pandemie konnten die Heimatfreunde Sachsenflur die Jahreshauptversammlung wieder turnusgemäß abhalten. Sicherheitshalber tagte man im Freien, im Garten eines Mitglieds. Der Wettergott meinte es gut, überraschend viele Mitglieder und Freunde des Vereins waren erschienen.

Rückblick

Im Anschluss an die Begrüßung und das Totengedenken berichtete der Vorsitzende Berthold Hohl über das Vereinsgeschehen seit der letzten Jahreshauptversammlung. Auf Vorstandssitzungen als Präsenzveranstaltung wurde weitgehend verzichtet und nicht alle geplanten Veranstaltungen konnten durchgeführt werden. Durch das Engagement seiner Mitglieder und dank einer günstigen Kostenstruktur mit niedrigen Fixkosten sei der Bestand des Vereins auch zukünftig gesichert. Nicht realisieren ließ sich zum Beispiel der Martinsumzug.

Hohl berichtete weiter, dass erfreulicherweise die beliebte Jahresschrift „Üm´t Hiereschoole“ planmäßig an die Mitglieder verteilt werden konnte. Das aktuelle Heft sowie fast alle Vorgängerversionen können gegen eine geringen Obulus beim Vorsitzenden erworben werden.

Weiter gebe es erste Überlegungen, wie man zum Gedenkjahr des Bauernkrieges 1525, mit der Schlacht am Turmberg in Königshofen als zentralem Ereignis, beitragen könnte. Es habe ein erstes Treffen der Heimat- und Kulturvereine unter Federführung der Stadt gegeben. Von Sachsenflurer Seite sei daran gedacht, auf die Sage vom „Täubchen von Sachsenflur“ näher einzugehen.

Im Juli gab es nach einiger Unterbrechung wieder Besuch aus Kalifornien. dabei wurde für die amerikanischen Gäste eine Fahrt nach Sindolsheim organisiert.

Der beliebte Sachsenflurer Online Terminkalender ist wieder aktiv unter https://termine-sachsenflur.beepworld.de/.

Öffentliche Räume

Keine Fortschritte waren in der Frage der zukünftigen Entwicklung der örtlichen öffentlichen Räumlichkeiten erkennbar. Evangelischer Gemeindesaal, Bürgersaal im ehemaligen Rathaus und Sachsenhalle: Die Räume können auf Dauer nicht alle erhalten werden. Im Moment ist die Nutzung recht vielfältig und Barrierefreiheit besteht nur sehr begrenzt. Diese Problematik wird für die Ortschaft Sachsenflur in den kommenden Jahren kommunalpolitisch bestimmend sein. Im Wirkungskreis der Heimatfreunde ist hier besonders die Theatergruppe betroffen, welche ihre Aufführungen in der Sachsenhalle abhält. Man erwartet in Sachsenflur die Vorschläge der Verwaltung und des beauftragten Planungsbüros.

Zum Abschluss seiner Ausführungen bedankte sich der Vorsitzende Berthold Hohl bei allen, die zeit für den Verein geopfert haben.

Andreas Trunk berichtet als Vorsitzender der Theatergruppe vom Jahr der Abteilung in aller Kürze: pandemiebedingt hat es keine öffentlichen Aktivitäten gegeben. Einige Leistungsträger sind der Gruppe, unter anderem durch Wegzug verloren gegangen. In naher Zukunft werde sich die Spielergruppe wieder treffen, um zu eruieren, wie es mit dem Laienspieltheater in Sachsenflur weiter gehen kann. Auch das Raumproblem ist immer noch immanent. Ob auch in der Zukunft wieder in Sachsenflur Theater gespielt werden wird, sei ungewiss.

Kasierer Werner Meyer berichtete über die finanzielle Lage des Vereins. Der Verein sei finanziell solide aufgestellt ist. Der Vorsitzende Berthold Hohl dankte Werner Meyer, welcher sich nach sechs Jahren aus der aktiven Vereinstätigkeit zurückziehen wird, für die geleistete Arbeit. Anschließend erfolgte einstimmig die Entlastung des Vorstands.

Neuwahlen und Ehrungen

Bei den Neuwahlen leitete Manfred Hohl zunächst die Wahl des Vorsitzenden. Der bisherige Amtsinhaber Berthold Hohl wurde einstimmig wiedergewählt. Ebenso einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurden der zweite Vorsitzende Rolf Lutz und Schriftführer Philipp Freund. Zum Kassierer wurde Ortsvorsteher André Zahner einstimmig gewählt, ebenso wie die alten und neuen Beiräte Gisela Czasch, Elke Freund und Helmut Gundacker. Berthold Hohl bedankte sich bei allen Gewählten.

Auch dieses Jahr galt es wieder mehrere Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft zu ehren: für 25 jährige Mitgliedschaft: Uwe Meder, Werner Schmitt sowie Annelise und Otto Weber. Die Jubilare erhielten jeweils eine Urkunde und ein kleines Präsent. Nicht zuletzt erhielt auch der scheidende Kassierer Werner Meyer für seine sechsjährige Tätigkeit inm Vorstand Urkunde und Präsent.

Aus dem Kreis der Anwesenden kam der Vorschlag, die Linde auf der Hiereschoole mit einem beleuchteten Weihnachtsschmuck in Form eines Sternes zu versehen, ausgestattet mit energiesparender Led-Beleuchtung. Erhard Bierig erklärte sich spontan bereit, diesen Vorschlag weiter zu verfolgen.

Mundartbegriffe beleuchtet

Ehrenmitglied Erhard Bierig beleuchtete einige Begriffe aus seiner Sammlung von Mundart-Ausdrücken näher. Diesmal ging es unzter anderem darum, was es bedeutete, wenn eine Frau „eigekaaft“ hatte, ein Begriff der den jüngeren Anwesenden natürlich fremd war. Bleibt zu hoffen, dass solche Mundart Sammlungen auch im Zeitalter der Digitalisierung einen Fortbestand haben.

Seitens der Heimatfreunde wird es diesen Herbst auf jeden Fall wieder die traditionelle Wanderung geben und im November wird man die Alte Wagnerei bei der Durchführung des Martinsumzuges unterstützen.