Zu schnell unterwegs

Lauda-Königshofen. Die Einstellung der Geschwindigkeitsmessungen in der Ortsdurchfahrt Gerlachsheim auf der städtischen Internetseite nahm Josef Seubert in der Fragestunde der Bürger zum Anlass, sich für die beiden Messgeräte zu bedanken. Gleichzeitig hakte er nach, weil über 60 Prozent der Verkehrsteilnehmer auf dem Teilstück der Reduzierung auf 30 Stundenkilometer zu schnell sei. In Königshofen und Unterbalbach liege der Wert deutlich darunter, so Seubert. Das Landratsamt verweigere Kontrollen. Deshalb wollte der Anwohner wissen, welche Konsequenzen man bei der Stadt aus den Messergebnissen ziehe.

Die deutliche Überschreitung im Vergleich zu anderen Messstellen ist auch Andreas Buchmann, Leiter des Ordnungsamts, ins Auge gefallen. Allerdings obliege es nun dem Kreis, über weitere Maßnahmen zu entscheiden.

Die Daten seien jedoch keine amtliche Messung, machte er noch einmal deutlich.

Lärm durch Schachtdeckel

Einen weiteren Finger legte Seubert in die Wunde „Lärmentwicklung“ beim Überfahren von abgesenkten Schachtdeckeln in der Ortsdurchfahrt. Mit dem Neubau der Grünbachbrücke würde die Lärmquelle erheblich verschärft, befürchtet er.

Stadtbaumeister Tobias Blessing betonte, dass einige Schachtdeckel bereits saniert seien. Für andere müsste allerdings die Straße voll gesperrt werden. Und das solle im Zuge der Maßnahmen durch das Land auf der L 511 passieren. Doch noch gibt es keinen Zeitpunkt, wann dies realisiert werden soll. dib