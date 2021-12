Zielführende Sachlichkeit

Sparen, sparen, sparen – und gleichzeitig in die Zukunft investieren. Die Infrastruktur soll nicht leiden, aber auch die Konsolidierung der Finanzen gelingen. Es ist ein Spagat, den die Gemeinderäte meistern sollen.

Das Ziel ist klar: Es muss langfristig ein Haushalt her, der nicht nur auf Schulden gebaut ist. Gremium, Bürgermeister Dr. Lukas Braun und auch Verwaltung wollen ja die nächste gelbe Karte vermeiden und ziehen an einem Strang. Es sind große Kraftanstrengungen in den letzten Monaten unternommen worden, um die Konsolidierung zu stemmen – trotz der anhaltenden Corona-Krise. Wie der Bund einfach Schulden machen, geht nun mal für eine Kommune nicht.

Mit der Prioritätenliste, die man sich gesetzt hat, können auch die Fraktionen CDU, FBL und SPD/FB leben, wie das einmütige Votum für den Haushalt gezeigt hat. Realschul-Umbau, Kitas und Straßensanierungen bestimmen die nächsten Jahren.

Einig war man sich auch im Umgang miteinander. Kein offener Schlagabtausch mit Generalabrechnung wie im Bundestag, sondern eine sachliche und konstruktive Aussprache bestimmte die Debatte. Den Gemeinderäten ist bewusst, dass man das Licht am Ende des Konsolidierungstunnels nur gemeinsam erreicht.

