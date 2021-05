Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Lauda. Ein oder mehrere Einbrecher nahmen sich in der Nacht zum Mittwoch zwei Geschäfte in Lauda-Königshofen zum Ziel.

Zwischen 22.30 und 6 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Schiebetür zu einer Apotheke in der Josef-Schmitt-Straße in Lauda und flohen mit erbeutetem Bargeld. Um kurz nach Mitternacht verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Metzgerei in der Tauberstraße. Ob hier ein Diebstahlschaden entstanden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden aufgefordert, sich unter Telefon 09343 / 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden. pol