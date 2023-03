Zertifikatsklausur am MSG

Lauda. Im Schuljahr 2022/23 hat der Vertiefungskurs Mathematik am Martin-Schleyer-Gymnasium (MSG) erneut an der zentral gestellten Zertifikatsklausur teilgenommen. Bei dieser an einer baden-württembergischen Universität abzulegenden Klausur können nur diejenigen Abiturienten teilnehmen, die den Vertiefungskurs in der Jahrgangsstufe 1 belegt haben, welcher gezielt auf ein naturwissenschaftlich-technisches Studium vorbereitet. Wegen einer Studienfahrt des Martin-Schleyer-Gymnasiums nach Berlin zum Zeitpunkt des Haupttermins musste der Nachtermin wahrgenommen werden, bei dem höhere Anforderungen als beim Haupttermin gestellt werden. Umso höher sind die Leistungen einzuschätzen. Alle Schüler landeten in der vorderen Hälfte, fünf sogar unter den 25 Prozent Besten. Lukas Pfreundschuh kann sich zu den 15 Besten in den Vertiefungskursen in „The Länd“ zählen. Schulleiter Dr. Gernert und die Lehrerin des Vertiefungskurses, Martina Kinscher, freuen sich mit den Schülern. Bild: Philipp Hahn/MSG

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1