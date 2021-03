Die Schranken des Doppel-Bahnübergangs an der B 292 sind mehrere Stunden am Tag geschlossen. Wie sind die Chancen auf Beseitigung des Hindernisses? Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, zeigt sich im Interview mit den Fränkischen Nachrichten recht optimistisch dahingehend, dass nun Bewegung in die Angelegenheit kommt – ebenso in die Ortsumgehung.

© Klaus T. Mende