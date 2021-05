Lauda-Königshofen. Der Bürgertreff Mehrgenerationenhaus Lauda-Königshofen beteiligt sich an den Aktionstagen „Zeit für Miteinander“. Startschuss ist am „Tag der Nachbarn“ (28. Mai). Der Bürgertreff möchte im Aktionszeitraum bis 13. Juni – wie zahlreiche der anderen bundesweit 530 Mehrgenerationenhäuser – ein Zeichen für Solidarität, Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft in der direkten Umgebung setzen.

AdUnit urban-intext1

Die Idee, die hinter dem „Tag der Nachbarn“ steckt, ist folgende: Vielerorts unterstützen sich Nachbarn gegenseitig – sei es als Einkaufshilfe, als Ratgeber und Gesprächspartner über den Gartenzaun oder wenn es darum geht, während der Reisezeit das Salatbeet zu gießen. „Gute Nachbarn haben in glücklichen Zeiten miteinander Spaß und sind in schlechten Zeiten füreinander da“, weiß das Team des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus.

Gegenseitige Hilfe und ein offenes Ohr bei Problemen gehören seit jeher zum Credo des Bürgertreffs. Seit vielen Jahren ist die Einrichtung eine Plattform für gelebte Zwischenmenschlichkeit.

Mit mehreren kleinen Aktionen werden die Aktionstage und der „Tag der Nachbarn“ in diesem Jahr gefeiert. Es wird eine Postkarten-Aktion inklusive Blumensamen geben, um Farbe und Freude in die Nachbarschaft zu bringen. Postkarten und Blumensamen sind kostenlos im Bürgertreff erhältlich. So können Nachbarn sich gegenseitig kleine Grußworte schicken.

AdUnit urban-intext2

Des Weiteren darf man sich auf eine Pflanzentauschbörse freuen, um gerade jetzt einen Farbtupfer auf den Balkon oder die Terrasse zu zaubern. Das Team des Bürgertreffs ruft auf, eigene Pflanzen im Bürgertreff Mehrgenerationenhaus abzugeben und diese gegen neue Blumen und Pflanzen einzutauschen. Gerne darf man sich bedienen.

Die Aktion beginnt am Dienstag, 18. Mai, und ruft zum Tauschen auf – über Gartenzäune und Generationen hinweg. stv

AdUnit urban-intext3