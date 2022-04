Zeichen für Frieden

Main-Tauber-Kreis. Sportkreis, Sportjugend und ETSV Lauda engagierten sich beim Würzburger Gedächtnislauf und wollten ein Zeichen setzen für den Frieden in der Ukraine.

Zur Erinnerung an die Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 wurde der Gedächtnislauf unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Judith Jörg ausgetragen. Alle 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmen konnten beim Ausüben des Sports in sich gehen und über diese schrecklichen Tage nachdenken.

Auch Sportler aus dem Main-Tauber-Kreis nahmen diesen Lauf zum Anlass, an die grausamen und erschütterten Vorkommnisse in der Ukraine zu gedenken. Wie es der Zufall wollte, sind die Vereinsfarben des ETSV Lauda deckungsgleich mit den Farben der ukrainischen Nationalflagge. So wollte die Laufdelegation ein Zeichen für Solidarität und Frieden setzen.

Es bestand die Möglichkeit, die Strecken von zehn Kilometer nach Margetshöchheim, von 21 Kilometer nach Himmelstadt, von 28 Kilometer nach Karlstadt und von 44 Kilometer nach Gemünden zu wählen. Am Lauftag selbst herrschten gute Wetterbedingungen. Die sportliche Leistung stand im Hintergrund. Der Lauf wurde unter den aktuell geltenden Corona-Vorschriften durchgeführt.

Dies bedeutete, dass es auf der gesamten Laufstrecke keine Getränke gab und auch ein kein Kleidertransport erfolgen konnte. Jedoch fand der Hauptverantwortliche und gleichzeitig Vorsitzende des Stadtmarathon-Vereins, Günter Herrmann, die richtigen Worte: „Jeder ist für sich selbst zuständig! Eigentlich passt dies sehr gut zum Hintergrund des Gedächtnislaufes. Unsere Familien, die damals aus der brennenden Stadt flüchteten, waren auch auf sich allein gestellt.“

Besonders zu erwähnen ist, dass für diese Veranstaltung kein Startgeld verlangt wurde. Jedem Teilnehmer war es selbst überlassen, wie viel er spendet. spj

