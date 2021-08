Zehnmal größer als „Mini-Messe“

Lauda-Königshofen. Bis zum Beginn der Königshöfer Messe (17. bis 26. September) ist es nur noch ein guter Monat. In einem regulären Jahr wären dann über 150 Schausteller und Markthändler in die Messestadt an der Tauber gereist, um dort ihre Verkaufsstände und Fahrgeschäfte aufzubauen und damit das größte Volksfest im Taubertal zu bereichern.

Weiterhin hätte sich die Tauber-Franken-Halle in eine gigantische Party-Arena verwandelt und die Gewerbeschau Agima zum Kennenlernen neuer Produkte und Dienstleistungen aufgerufen. Auch die örtlichen Vereine wären Bestandteil der Mess‘ gewesen und hätten den rund 200 000 Besuchern ein unbeschwertes Freizeitvergnügen beschert.

Dass sich in diesem Jahr abermals ein alternatives Konzept anbahnen würde, zeichnete sich bereits vor einigen Wochen ab, als die Absage der Agima verkündet wurde. Die strengen Vorgaben zum Hygienekonzept und die unklare rechtliche Lage machten eine Weiterverfolgung der ursprünglichen Pläne unmöglich.

„Uns war stets wichtig, unter den aktuellen Gegebenheiten das maximal Verantwortbare herauszuholen und die Königshöfer Messe nach dem reduzierten Konzept von 2020 wieder stärker zurückzuholen. Deshalb kam eine vorzeitige Absage nie in Frage“, stellt Bürgermeister Dr. Lukas Braun klar. „Wir stellten uns dennoch frühzeitig darauf ein, dass aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens und der zu erwartenden Verordnungen abermals alternative Ideen gefragt sind. In diesem Zusammenhang wurde die Realisierung eines belüfteten Festzelts ebenso geprüft wie eine aufwendige Umzäunung des Messegeländes mit Besucherzählung, so dass die Messe als Freizeitpark hätte eingeordnet werden können. All das wäre wirtschaftlich jedoch in keiner Weise leistbar gewesen.“

Um den beteiligten Händlern und Schaustellern eine geschäftliche Perspektive in ohnehin schon turbulenten Zeiten zu geben, haben sich die Verantwortlichen jetzt auf die Durchführung des Königshöfer Messemarkts verständigt. Dieser basiert auf den guten Erfahrungen aus dem Vorjahr und wird gleichzeitig erweiterte Elemente beinhalten.

Das neue Messekonzept wurde nach Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt entwickelt, wobei eine finale Entscheidung über die Durchführung noch aussteht. Das Konzept sieht vor, dass auf dem knapp 10 000 Quadratmeter großen Gelände des Verkehrsübungsplatzes etliche Markthändler stimmungsvolles Messeflair aufkommen lassen.

Befanden sich im letzten Jahr, als die Königshöfer Messe kurzerhand zur „Mini-Messe“ umgetauft wurde, drei Markthändler gleichzeitig vor Ort, sind es in diesem Jahr zehnmal so viele. Bei der Auswahl der Händler werde auf Produktqualität und ein möglichst vielschichtiges Sortiment großen Wert gelegt, fügt Marktmeister Jan Raddatz hinzu. Für sicherlich leuchtende Kinderaugen sorgt ein Kinderkarussell.

„Mit dem Königshöfer Messemarkt 2021 knüpfen wir an die langjährige Tradition von Königshofen als renommierter Marktort an der Tauber an. Wir möchten die Besucher zu einem erlebnisreichen Marktbummel einladen und ihnen die Möglichkeit geben, ein Stück Messeflair zu genießen“, so Lukas Braun. stv

