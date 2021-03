Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Besuch - SPD-Generalsekretär Sascha Binder war am Freitag in Lauda-Königshofen / Kritik an Bundesteilhabegesetz Zaudern in Stuttgart verärgert Betroffene

Es läuft nicht alles rund bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Der Generalsekretär der SPD im Land, Sascha Binder, hatte ein offenes Ohr für die Kritikpunkte.