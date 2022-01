Zahlreiche Neuerungen

Main-Tauber-Kreis. Für Menschen mit Behinderung und deren Familien treten 2022 etliche gesetzliche Änderungen in Kraft. „Neuigkeiten gibt es gleich in mehreren Bereichen“, so Peter Büche, Geschäftsführer der Lebenshilfe. Diese beträfen die Themen Krankheit und Pflege, Steuern, Grundsicherung und Ausbildung.

Insgesamt sei es eine ganze Reihe von Verbesserungen, die zur Entlastung der Familien von Menschen mit Behinderung beitragen werden. Als Beispiele nennt Büche zusätzliche Tage beim Kinderkrankengeld, die Möglichkeit der Begleitung im Krankenhaus und Steuererleichterungen. Auch bei der Einkommenssteuererklärung für 2021 könnten weitere Aufwendungen wie beispielsweise der doppelte Behinderten-Pauschbetrag sowie eine neu eingeführte behinderungsbedingte Fahrtkosten-Pauschale abgesetzt werden.

Um diese wichtigen Informationen den betroffenen Familien trotz Corona in leicht verständlicher Weise zugänglich zu machen, wurde zusätzlich zu dem Newsletter der Lebenshilfe ein zwanzigminütiges Video im Internet veröffentlicht. (lh)

