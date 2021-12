„Wurzelkinder“ besuchten Tafel

Lauda-Königshofen. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, auch an andere zu denken und nicht zu vergessen, wie schön es sein kann, zu helfen. Denn nicht allen Menschen geht es gut. So machten sich die größeren „Wurzelkinder“ aus dem gleichnamigen Waldkindergarten in Oberlauda mit einem voll beladenen Bollerwagen auf den Weg, um den bedürftigeren Familien pünktlich zum Nikolaustag eine kleine Freude mit ihren Spenden zu bereiten. Nach einer abenteuerlichen Fahrt durch die Weinberge kam der fröhliche Trupp am Ziel an, der Tafel in Lauda, wo man schon erwartet wurden. Stolz überreichten die Kinder Kleider, Lebensmittel und Spiele, die sie mit ihren Eltern vorher ausgesucht hatten. Manche hatten sogar ein Lieblingsbuch oder ein besonderes Kleidungsstück von sich gewählt, um es zu verschenken. Der Ausflug hat allen sehr gefallen und die Wurzelkinder wollen ihn auf jeden Fall wiederholen.

