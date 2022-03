Würdigung von Karl Stark

Lauda-Königshofen. Vor Beginn der Gemeinderatssitzung am Montag im Rathaussaal erinnerte Bürgermeister Dr. Lukas Braun an Karl Stark, der mit 75 Jahren am 22. März gestorben war, und an sein großes Engagement für die Kommune. 29 Jahre lang, von 1980 bis 2009 war er Mitglied im Gemeinderat, lange Zeit Stellvertretender Bürgermeister und CDU-Fraktionsvorsitzender, sowie fünf Jahre lang Mitglied des Kreistags. Braun würdigte Stark als „Herzensmenschen“, der als Königshöfer dachte und „diese ganz besondere, ihm eigene Mischung aus Freundlichkeit und Beharrlichkeit an den Tag legte“.

Lukas Braun sprach Starks Einsatz in den Vereinen und die Pflege der deutsch-französischen Städtepartnerschaft mit Boissy-Saint-Léger im Partnerschaftskomitee an. Für sein Engagement wurde Stark mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet, ebenso mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. dib

