Lauda-Königshofen. Wohin mit den Kindern in den Ferien? Viele berufstätige Eltern und Alleinerziehende stehen oft vor einem Problem, wenn die Schulen während der Ferienzeiten schließen. Manche Eltern teilen sich dann ihren Urlaub, um die betreuungsfreie Zeit zu überbrücken. Mit einer verlässlichen Ferienbetreuung können Eltern unterstützt werden, Beruf und Familie gut miteinander zu vereinbaren. Berufstätige Eltern werden flexibler in ihrer Urlaubsplanung, da durch die gesicherte Betreuung der Kinder in der Ferienzeit gearbeitet werden kann. Darüber hinaus kann der Urlaub auch gemeinsam verbracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus als städtische Einrichtung bietet auch in diesem Jahr berufstätigen Eltern die Möglichkeit, ihr Kind (sechs bis elf Jahre) bei der verlässlichen Ferienbetreuung anzumelden. Diese Ferienbetreuung ist auch tageweise buchbar. Die Betreuungszeit beginnt ab 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr oder nach Absprache mit den Eltern. Der Wochenbeitrag beinhaltet Betreuung, Aktionsprogramm, Mittagessen und Getränke.

Die Betreuung kann nur angeboten werden, wenn für die jeweilige Woche mindestens zehn Kinder angemeldet werden. Die Anmeldung ist verbindlich. Die Betreuung findet in diesem Sommer wie folgt statt: erste Woche: 1. bis 5. August jeweils von 7.30 bis 14.30 Uhr, zweite Woche: 29. August bis 2. September jeweils von 7.30 bis 14.30 Uhr, dritte Woche 5. bis 9. September jeweils von 7.30 bis 14.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2